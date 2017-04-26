İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı #istsec 17
IstSec'17 Bilgi Güvenliği Konferansı Aktif Katılım ÇağrısıİstSec (İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı) bilişim güvenliği alanında çalışan, bu alana merak duyan ve konusunun uzmanları arasında bilgi paylaşımını yayma amacıyla İstanbul'a özel olarak düzenlenen bir bilgi güvenliği etkinliğidir.
IstSec'17 Bilgi Güvenliği Konferansı Aktif Katılım Çağrısı
İstSec (İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı) bilişim güvenliği alanında çalışan, bu alana merak duyan ve konusunun uzmanları arasında bilgi paylaşımını yayma amacıyla İstanbul'a özel olarak düzenlenen bir bilgi güvenliği etkinliğidir.
İstanbul'da 2009 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İSTSEC konferansı, benzeri güvenlik etkinliklerinden farklı olarak ürün ve teknoloji bağımsız güvenlik konuları ile katılımcılarına farklı bakış açıları sunmaktadır.
İstSec'17 İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı 27 Nisan 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Konferans, kayıt olan herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenmektedir.
İstSec konferansına katılım için yalnızca kayıt şartı aranmaktadır. Ücretsiz olarak kayıt olabilir ve etkinliğimize katılım sağlayabilirsiniz.
Kimlere Hitap Eder?
İstSec, özelde bilgi güvenliği yöneticileri, ağ ve sistemi güvenliği departmanı çalışanları, güvenlik ürünü satış ve pazarlama uzmanları, ethical hacking konusu meraklıları, adli bilişim analizi konusunda kendini geliştirmek isteyenler, yazılım uzmanları ve siber güvenlik uzmanlarına yönelik olmakla birlikte bilgi güvenliği ve alt dallarına meraklı herkesin ilgiyle izleyeceği bir etkinliktir.
Konferansın Ana Konuları
İstSec '17 konferansında gerçekleştirilecek sunum ve çalıştaylar aşağıdaki konuları kapsamaktadır.
Finansal sistemler ve ödeme altyapılarını hedef alan siber saldırılar
Siber tehdit istihbaratı
Oltalama ve fidyecilik yazılımarı
Güvenlikte yeni nesil kavramlar
Bulut bilişim ve güvenlik
Zararlı kod analizi ve geliştirme teknikleri
Saldırı tespit ve engelleme yöntemleri
DDoS saldırıları ve korunma yöntemleri
Yazılım güvenliği ve güvenlik yazılım geliştirme süreçleri
Siber kavramlar(siber savaş, siber ordu, siber tehdit)
Internet takip/izleme sistemleri
Ipv6 güvenliği
Sanallaştırma güvenliği
Bilişim sistemlerinde adli bilişim analizi
Sızma testleri(pentest) ve yöntemleri
Exploit geliştirme ve tersine mühendislik yöntemleri
Web uygulama güvenliği
Internet ortamında istihbarat toplama yöntemleri
Türkiye'de siber güvenliğe verilen önem ve siber güvenlik yol haritası
APT(Advanced Persistent Threat)
DLP(Data Loss Prevention) sistemleri ve güvenlik zaafiyetleri
Akıllı Cihazlardaki güvenlik SOrunları (IoT Security)
Yeni nesil siber saldırılar.
Yer ve konuşmacılar
Etkinliğin yapılacağı yer ve konuşmacılar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Sponsorluk
İstSec konuşmacılarının ve katılımcılarının masraflarını karşılamak amacıyla farklı kategorilerde sponsorluklar kabul edilmektedir. Sponsorluk hakkında bilgi@istsec.org adresimiz üzerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Web: http://www.istsec.org E-posta: bilgi@istsec.org
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 18: 00: 00
Kategori : İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı #İstSec 17
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır