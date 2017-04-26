İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı #istsec 17

IstSec'17 Bilgi Güvenliği Konferansı Aktif Katılım ÇağrısıİstSec (İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı) bilişim güvenliği alanında çalışan, bu alana merak duyan ve konusunun uzmanları arasında bilgi paylaşımını yayma amacıyla İstanbul'a özel olarak düzenlenen bir bilgi güvenliği etkinliğidir.

İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı #istsec 17

IstSec'17 Bilgi Güvenliği Konferansı Aktif Katılım Çağrısı

İstSec (İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı) bilişim güvenliği alanında çalışan, bu alana merak duyan ve konusunun uzmanları arasında bilgi paylaşımını yayma amacıyla İstanbul'a özel olarak düzenlenen bir bilgi güvenliği etkinliğidir.

İstanbul'da 2009 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İSTSEC konferansı, benzeri güvenlik etkinliklerinden farklı olarak ürün ve teknoloji bağımsız güvenlik konuları ile katılımcılarına farklı bakış açıları sunmaktadır.

İstSec'17 İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı 27 Nisan 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Konferans, kayıt olan herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenmektedir.

İstSec konferansına katılım için yalnızca kayıt şartı aranmaktadır. Ücretsiz olarak kayıt olabilir ve etkinliğimize katılım sağlayabilirsiniz. 

Kimlere Hitap Eder?

İstSec, özelde bilgi güvenliği yöneticileri, ağ ve sistemi güvenliği departmanı çalışanları, güvenlik ürünü satış ve pazarlama uzmanları, ethical hacking konusu meraklıları, adli bilişim analizi konusunda kendini geliştirmek isteyenler, yazılım uzmanları ve siber güvenlik uzmanlarına yönelik olmakla birlikte bilgi güvenliği ve alt dallarına meraklı herkesin ilgiyle izleyeceği bir etkinliktir.

Konferansın Ana Konuları

İstSec '17 konferansında gerçekleştirilecek sunum ve çalıştaylar aşağıdaki konuları kapsamaktadır.



Finansal sistemler ve ödeme altyapılarını hedef alan siber saldırılar






Siber tehdit istihbaratı






Oltalama ve fidyecilik yazılımarı






Güvenlikte yeni nesil kavramlar






Bulut bilişim ve güvenlik






Zararlı kod analizi ve geliştirme teknikleri






Saldırı tespit ve engelleme yöntemleri






DDoS saldırıları ve korunma yöntemleri






Yazılım güvenliği ve güvenlik yazılım geliştirme süreçleri






Siber kavramlar(siber savaş, siber ordu, siber tehdit)






Internet takip/izleme sistemleri






Ipv6 güvenliği






Sanallaştırma güvenliği






Bilişim sistemlerinde adli bilişim analizi






Sızma testleri(pentest) ve yöntemleri






Exploit geliştirme ve tersine mühendislik yöntemleri






Web uygulama güvenliği






Internet ortamında istihbarat toplama yöntemleri






Türkiye'de siber güvenliğe verilen önem ve siber güvenlik yol haritası






APT(Advanced Persistent Threat)






DLP(Data Loss Prevention) sistemleri ve güvenlik zaafiyetleri






Akıllı Cihazlardaki güvenlik SOrunları (IoT Security)






Yeni nesil siber saldırılar.




Yer ve konuşmacılar

Etkinliğin yapılacağı yer ve konuşmacılar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. 

Sponsorluk

İstSec konuşmacılarının ve katılımcılarının masraflarını karşılamak amacıyla farklı kategorilerde sponsorluklar kabul edilmektedir. Sponsorluk hakkında bilgi@istsec.org adresimiz üzerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Web:  http://www.istsec.org E-posta:  bilgi@istsec.org

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı #İstSec 17

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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