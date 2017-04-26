İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı #istsec 17

IstSec'17 Bilgi Güvenliği Konferansı Aktif Katılım Çağrısı



İstSec (İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı) bilişim güvenliği alanında çalışan, bu alana merak duyan ve konusunun uzmanları arasında bilgi paylaşımını yayma amacıyla İstanbul'a özel olarak düzenlenen bir bilgi güvenliği etkinliğidir.



İstanbul'da 2009 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İSTSEC konferansı, benzeri güvenlik etkinliklerinden farklı olarak ürün ve teknoloji bağımsız güvenlik konuları ile katılımcılarına farklı bakış açıları sunmaktadır.



İstSec'17 İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı 27 Nisan 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Konferans, kayıt olan herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenmektedir.



İstSec konferansına katılım için yalnızca kayıt şartı aranmaktadır. Ücretsiz olarak kayıt olabilir ve etkinliğimize katılım sağlayabilirsiniz.



Kimlere Hitap Eder?



İstSec, özelde bilgi güvenliği yöneticileri, ağ ve sistemi güvenliği departmanı çalışanları, güvenlik ürünü satış ve pazarlama uzmanları, ethical hacking konusu meraklıları, adli bilişim analizi konusunda kendini geliştirmek isteyenler, yazılım uzmanları ve siber güvenlik uzmanlarına yönelik olmakla birlikte bilgi güvenliği ve alt dallarına meraklı herkesin ilgiyle izleyeceği bir etkinliktir.



Konferansın Ana Konuları



İstSec '17 konferansında gerçekleştirilecek sunum ve çalıştaylar aşağıdaki konuları kapsamaktadır.







Finansal sistemler ve ödeme altyapılarını hedef alan siber saldırılar













Siber tehdit istihbaratı













Oltalama ve fidyecilik yazılımarı













Güvenlikte yeni nesil kavramlar













Bulut bilişim ve güvenlik













Zararlı kod analizi ve geliştirme teknikleri













Saldırı tespit ve engelleme yöntemleri













DDoS saldırıları ve korunma yöntemleri













Yazılım güvenliği ve güvenlik yazılım geliştirme süreçleri













Siber kavramlar(siber savaş, siber ordu, siber tehdit)













Internet takip/izleme sistemleri













Ipv6 güvenliği













Sanallaştırma güvenliği













Bilişim sistemlerinde adli bilişim analizi













Sızma testleri(pentest) ve yöntemleri













Exploit geliştirme ve tersine mühendislik yöntemleri













Web uygulama güvenliği













Internet ortamında istihbarat toplama yöntemleri













Türkiye'de siber güvenliğe verilen önem ve siber güvenlik yol haritası













APT(Advanced Persistent Threat)













DLP(Data Loss Prevention) sistemleri ve güvenlik zaafiyetleri













Akıllı Cihazlardaki güvenlik SOrunları (IoT Security)













Yeni nesil siber saldırılar.









Yer ve konuşmacılar



Etkinliğin yapılacağı yer ve konuşmacılar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.



Sponsorluk



İstSec konuşmacılarının ve katılımcılarının masraflarını karşılamak amacıyla farklı kategorilerde sponsorluklar kabul edilmektedir. Sponsorluk hakkında bilgi@istsec.org adresimiz üzerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.



Web: http://www.istsec.org E-posta: bilgi@istsec.org



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Bahçeşehir Üniversitesi



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 18: 00: 00



Kategori : İstanbul Bilgi Güvenliği Konferansı #İstSec 17



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır