İstanbul Bienali, 2017'nin Görülmeye Değer Sergileri Arasında

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali, Newsweek dergisi tarafından 2017'de görülmesi gereken sanat sergileri arasında sayıldı.



Derginin internet sitesinde yer alan haberde, bu yıl 15'incisi Danimarkalı Michael Elmgreen ve Norveçli Ingar Dragset küratörlüğünde yapılacak İstanbul Bienali, "2017'de görmek için seyahat etmeye değecek 5 sergi" arasında yer aldı.



"Eğer gelecek yıl sadece 5 sergiye gidecekseniz, onların bu sergiler olduğundan emin olun" ifadesi kullanılan haberde, İskandinav sanatçıların Bienal projesinin ortak üretim fikri temelinde geliştirildiği ve sanatçıların gösterim ve arşiv kavramlarına yönelik ilgisinin yansıtmasının beklendiği belirtildi.



Hintli sanatçı N.S. Harsha'nın şubat ayında Tokyo'da açacağı sergi, nisan ayında Atina'da başlayıp haziranda Almanya'da devam edecek sanat projesi Documenta 14, İngiliz çağdaş sanatçı Damien Hirst'in nisan ayında Venedik Bienali sırasında şehirde iki farklı mekanda açacağı eş zamanlı sergiler ve Fransız kavramsal sanatçı Camille Henrot'un ekim ayında Paris'de açacağı kişisel sergi listede bulunan diğer sergiler oldu.



"İyi bir komşu" başlığıyla Elmgreen ve Dragset küratörlüğünde düzenlenecek 15. İstanbul Bienali, ev kavramını farklı açılardan irdeleyecek. 16 Eylül-12 Kasım arası ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bineali'nde sergilerin yanı sıra performanslar, film programı ve konuşmalar da yer alacak.