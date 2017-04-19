İstanbul Barosundan Ysk Hakkında Suç Duyurusu

İstanbul Barosu Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve üyeler hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "seçimin neticesini tağyir etme" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Baronun avukatları tarafından hazırlanan dilekçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.



YSK'nın görev ve yetkileri ile daha önceki seçimlerde ve 16 Nisan halk oylamasında aldığı kararlara yer verilen dilekçede, YSK Başkanı Sadi Güven ve üyeleri hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "seçimin neticesini tağyir etme" iddiasıyla soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.