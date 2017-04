İstanbul Bahçelerinin Sultanı Lale Turu

Antonina Turizm tarafından gerçekleştirilecek turda mis gibi lale kokularında gezintiye çıkacaksınız.



Lale sadece bir bitki adı mıdır? Yoksa Eski Yunan efsanelerinde Afrodit'e duyduğu aşktan dolayı öldürülen Adonis'in kandamlalarından mı hayat bulmuştur? veya Pers hikayelerindeki gibi çiğ damlası üzerindeyken yıldırım düşen ve kararan bir yapraktan mı çiçek açmıştır? Veyahut Muhteşem Süleyman'ın Hollanda Kralına gönderdiği hediye midir? ya da III. Ahmed ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın dönemine adını veren, Şair Nedim'in şiirlerine konu olan, Dersaadet İstanbul'un sokaklarını süsleyen ve matbaayı Osmanlı ile tanıştıran dönemin adımıdır? Yoksa en mahir hattatların kaleminden damlayan "Allah" lafzı mıdır? Belki de Mimar Sinan'ın başyapıtlarını hem içeriden hem de dışarıdan süsleyen motiftir lale? Aslında bu denilenlerin hepsi Laleyi anlatır bugün bizlere. Mitologların efsanelerinde,şairlerin şiirlerinde, mimarların yapılarında, sarayların bahçelerinde, hattatların ilahi aşkında, ebru ustasının ebrusunda, sanatçıların şarkılarında, ünlü seramikçilerin çinilerinde hep baş tacıdır Lale. Kısacası Lale artık sadece bir çiçeğin adı değil, insanoğlunun asırlar boyunca sahip olduğu farklı duyguların bir yansımasıdır.



Antonina Tur sizleri İstanbul'da lale zamanında kendi lalenizi bulmaya ve görsel bir şölene davet ediyor.



Buluşma Yeri ve Saati: Taksim The Marmara Önü 09: 00



Güzergah: Emirgan Korosu, Yıldız Şale, Maslak Kasrı, Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı 1. Avlu, 3. Ahmed Çeşmesi,



Fiyata dahil hizmetler: Sabah kahvaltılık poğaça, uzman rehberlik, öğle yemeği, çay ikramı



Hediye: Tur bilgi notları



Önemli Notlar:



*Tur buluşma yerimizde hareket saatinden 15 dakika önce bulunmanızı gerekmektedir. Geç kalınması durumunda sorumluluğun firmaya ait olmadığını belirtmek isteriz.



Tüm turlarımızda, turda anlatım yapan rehberinizi daha iyi duyabilmeniz için, rehber kulaklık sistemi kullanılmaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Bilgi İstasyonu



Mekan Adresi : Halaskargazi Caddesi. Meydan Apt. No: 9/1 Kenter Tiyatrosu Üstü



Başlangıç Saati : 09.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 11: 00: 00



Kategori : İstanbul Bahçelerinin Sultanı Lale Turu



Tür : Gezi



Ücretlimi? : Hayır