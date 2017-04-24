İstanbul Avrupa Yakası'nda Gidilebilecek 10 Büyük Şehir Parkı

İstanbullular, şehrin keşmekeşinden sıkılıp yeşil alanlara atılmak istediğinde genellikle ilk alternatif olarak Kuzey Ormanları ya da şehrin Tekirdağ ve Kocaeli'ye yakın noktalarını tercih ediyor.



Tabi herkesin böyle bir şansı olmayabiliyor. Bu nedenle sizlere İstanbul'da da gidilebilecek en büyük yeşil alanları derledik. İlk olarak Avrupa Yakası'nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı alanlar ile başlıyoruz;



Hacıosman Korusu





Sarıyer ilçe sınırlarında yer alan Hacıosman Korusu, 1.068.020,00 metrekarelik alanıyla Avrupa Yakası'nın en büyük yeşil alanı olarak geçiyor.



Florya Atatürk Korusu





Bakırköy ilçe sınırlarında yer alan Florya semti, tarihi açıdan da oldukça önemli bir yer. Semtteki en büyük mesire alanını ise 537.460,68 metrekare ile Atatürk Korusu oluşturuyor.



Yenikapı Şehir Parkı





İstanbul'un güneyinde Fatih ilçesinde, deniz doldurularak inşa edilen Yenikapı Şehir Parkı ise 463.304,24 metrekarelik alanıyla dördüncü sırada yer alıyor. Park ayrıca büyük katılımcı kapasiteli açık hava etkinlikler için de kullanılıyor.



Emirgan Korusu





Sarıyer'in bir diğer önemli korusu ise 441.162,35 metrekareyle Emirgan. İstanbul Boğazı'na oldukça yakın olan park, İstanbul'un en büyük lale festivaline de her yıl ev sahipliği yapıyor.



Yıldız Korusu





Köşkleriyle birlikte tarihi bir gezinti keyfi de sunan 368.826,00 metrekarelik Yıldız Korusu, Beşiktaş ilçe merkezini oluşturan dev konumuyla İstanbulluların en yakın kaçış noktası olarak biliniyor.



Topkapı Şehir Parkı





Eski İstanbul Otogarı özelliğinden sıyrılarak hem ulaşım transfer noktası hem de geniş bir mesire alanı haline gelen Zeytinburnu ilçe sınırlarındaki Topkapı Şehir Parkı 236.295,97 metrekare alana sahip. Parkın içindeki Panorama 1453 Müzesi, Türk Dünyası Kültür Parkı, Tarihi İstanbul Surları ve yapımı devam eden kent müzesiyle birlikte kültürel anlamda da önemli bir konum haline gelecek.



Avcılar Sahil Parkı – 2





Avcılar ilçe sınırlarındaki 183.781,87 metrekarelik park, Marmara Denizi'ne komşu olan konumuyla bölgenin en önemli mesire alanlarından biri.



Yeşilköy Sahil Parkı





Marmara Denizi'ne komşu bir diğer alanlardan biri olan 170.341,26 metrekarelik Yeşilköy Sahil Parkı'nda (ne kadar tercih edersiniz bilemiyoruz ama) aynı zamanda Atatürk Havalimanı'na inen uçakları da seyredebilmeniz mümkün Ayrıca yakınlardaki Aqua Florya Alışveriş Merkezi de güzel bir alternatif olabilir.



Küçükçekmece Menekşe Parkı





Küçükçekmece ilçe sınırları içerisinde Marmara Denizi'ne komşu olan bir diğer park olan 160.678,10 metrekarelik Menekşe Parkı'nın yakınlarında önemli bir şehir plajı da bulunuyor.



Cebeci Parkı





Sultangazi ilçesindeki Cebeci Parkı da 158.159,03 metrekarelik alanıyla yakanın İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı en büyük 10. şehir parkı olarak sayılıyor.



** Verileri Ontrava'ya sağlayan İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne teşekkürler.