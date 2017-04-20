İstanbul Autoshow'da 'Otomobilin Geleceğine Yolculuk' Başlıyor
Türkiye'nin en büyük otomobil fuarı İstanbul Autoshow 2017 yarın kapılarını açıyor.
Türkiye'nin en büyük otomobil fuarı İstanbul Autoshow 2017 yarın kapılarını açıyor. Birçok modelin lansmanının ilk kez yapılacağı fuar, büyük bir teknoloji yarışına sahne olacak.
Kaynak: Dunya.com
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