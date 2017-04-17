İstanbul Autoshow'da Ford Gt Race Car Rüzgarı Esecek
Ford, İstanbul Autoshow'da performans serisi ile müşterilerinin kalp atışlarını hızlandırmaya hazırlanırken, yeni Fiesta'dan SUV modellerine uzanan geniş ürün portföyünü otomobil severlerle buluşturacak.
Ford, İstanbul Autoshow'da performans serisi ile müşterilerinin kalp atışlarını hızlandırmaya hazırlanırken, yeni Fiesta'dan SUV modellerine uzanan geniş ürün portföyünü otomobil severlerle buluşturacak.
Kaynak: Dunya.com
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