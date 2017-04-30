İstanbul Autoshow'a Yarım Milyonu Aşkın Ziyaretçi

İstanbul Autoshow 2017 fuarını, 11 günde yarım milyonu aşkın kişi ziyaret etti.



Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Fuarcılık ve ODD işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 fuarı, basın ve VIP günü dahil 11 gün sonunda yarım milyonu aşkın kişiyi ağırladı.



Fuarda, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşları, dünyadaki pek çok fuar ile yarışan sergilemeler ve şovlar gerçekleştirildi.



Ana sponsorluğunu Shell&Turcas, sigorta sponsorluğunu Generali Sigorta ve etkinlik sponsorluğunu RedBull.com'un üstlendiği fuar, yaştan misafiri 11 gün boyunca ağırladı.



İstanbul Autoshow 2017'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı "Autoshow Store"dan ürünler satışa sunuldu, "Instawall" adındaki özel alandan sosyal medya paylaşımları gerçekleştirildi.



Fuara katılan otomobil firmalarının stantlarında en son teknolojiler etkileyici şovlar eşliğinde sunuldu. Cep telefonu üzerinden uzaktan kontrol edilerek park edilebilen otomobil, özel bir yazılımla dans eden araç üretim robot kolları, yakında vizyona girecek bilim kurgu filmlerinde kullanılan uzay aracı, yarı robot-yarı otomobil mankenler ve Türkiye ralli tarihine tanıklık etmiş yarış araçları İstanbul Autoshow 2017'de izlendi.



Daralan otomotiv pazarına İstanbul Autoshow'un olumlu etkisi



Açıklamada görüşlerine yer verilen ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, bir önceki yıla göre, daralma gösteren otomotiv pazarına, fuarın pozitif etki ettiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ülkemizin yoğun gündemi içerisinde İstanbul Autoshow 2017'ye otomobilseverlerin göstermiş olduğu yoğun ilgi bizleri son derece memnun etmiştir. Temennimiz, İstanbul Autoshow'un olumlu etkisi ile de hareketlenen otomotiv pazarının 2017 yılı içerisinde büyümesine devam etmesi ve ülkemizin potansiyel büyümesine ulaşması noktasında katkıda bulunmasıdır. Büyüyen iç pazarından alacağı güçle, küresel arenada Türkiye otomotiv sektörünün rekabetçiliğinin artması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır."



TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de yarım milyonu aşan ziyaretçi sayısına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bölgemizdeki en büyük otomotiv organizasyonu olan İstanbul Autoshow, Türkiye'de daha önce benzeri olmayan, otomobil ve teknoloji firmalarını bir araya getiren 'Geleceğe Yakından Bakın' konseptiyle 11 gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Katılımcı firmaların bu konsepte uygun modellerini sergilemesi ve geleceğe dair önemli şovlara imza atması, ziyaretçilerimizden ve basın mensuplarından çok olumlu geri dönüşler sağladı.



İstanbul Autoshow 2017'ye otomotiv firmaları, aksesuar firmaları, teknoloji firmaları ve basın kuruluşları olmak üzere 140 katılımcı, bu fuar ile yakaladıkları pozitif etkinin kendi sektörlerine ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkısının olumlu olacağını değerlendiriyorlar. Otomotiv firmaları bütçe otomobillerinden, lüks otomobillere, çok özel konseptlerden uzay araçlarına kadar çok zengin model çeşitliliği sundu."



Fuarda ilk defa lansmanı yapılan modellerin büyük ilgi gördüğünü, fuar kapsamında pek çok sıcak satışın gerçekleşmesiyle sektöre pozitif etki aktarıldığını bildiren Ersözlü, fuar kapsamında son teknolojilerin sergilendiğini, sanal gerçekliğin deneyimlendiğini, yarış simülasyonlarının ve klasik otomobil gibi ürünlerin ziyaretçilere sunulduğunu aktardı.