İstanbul Autoshow 21 Nisan'da Kapılarını Açıyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek "İstanbul Autoshow" 21-30 Nisan tarihlerinde "Geleceğe Yakından Bakın" sloganıyla gerçekleştirilecek.



ODD'den yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek İstanbul Autoshow, yarın ise basın mensuplarına ve VIP ziyaretçilerine kapılarını açacak.



Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergileneceği etkinlikte, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşları yerlerini alacak.



Katılımcılarını bugünün ve yarının teknolojileriyle buluşmaya davet eden fuarda, otomobil firmalarının yanı sıra, teknolojiye yatırım yapmış, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de önemli gösterileri olacak.



"Entegre iletişim çözümleri, otonom sürüş, çevreci ve akıllı araçlar" gibi konularda yeniliklerin sergileneceği etkinlikte, ziyaretçiler yakın gelecekte hayatlarına dahil olacak bu konuları deneyimleme fırsatını da yakalayacak.



Fuarda, otomobiller ve mobil cihazlar arasında akıllı çözümler sunan teknolojilerin büyük bir ilgi görmesi beklenirken, akıllı telefonlar, tabletler ve mobil internet kullanımının otomobiller ile entegrasyonundaki son gelişmeler buradan izlenebilecek.



Dünya otomotiv gündeminin en popüler maddelerinden biri olan otonom sürüş, İstanbul Autoshow'un ana konularından biri olacak.



İstanbul Autoshow, her yaştan misafirlerini ağırlamaya hazır



Ana sponsorluğunu Shell&Turcas, sigorta sponsorluğunu Generali Sigorta ve etkinlik sponsorluğunu RedBull.com'un üstlendiği etkinlik, her yaştan misafirlerini ağırlamaya hazır. İstanbul Autoshow 2017'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı "Autoshow Store"dan, uzun yıllar kullanılabilecek ürünlerden satın alınabilecek.



Fuar alanında kurulacak "Instawall" adındaki özel alandan sosyal medya paylaşımlar gerçekleştirilebilecek. Çocuklar için hazırlanan etkinlik alanında minik misafirler eğlenceli ve keyifli anlar yaşarken ebeveynler de dinlenme şansı bulabilecek.



"Geleceğe Yakından Bakın" sloganına uygun olarak ilerleyen dönemlerde sürücülerin hayatlarına dahil olacak teknolojilerin sergileneceği fuarda, birbirinden değerli ve özel klasik otomobiller sevenleriyle buluşacak.



Kadın ve öğrencilere hafta içi ücretsiz



İstanbul Autoshow 2017'ye giriş ücretleri hafta içi 10 TL, hafta sonu 20 TL olacak.



Kadınların hafta içi ücretsiz, hafta sonu ise 10 TL ödeyerek girebileceği fuar, öğrenciler için hafta içi ücretsiz, hafta sonu ise 5 TL olacak.



Fuar süresince Atatürk Havalimanı ve Kadıköy iskeleden servislerle etkinliğe ulaşılabilecek.