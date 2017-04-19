İstanbul Autoshow 21 Nisan'da Açılıyor
21-30 Nisan tarihleri arasında TÜYAP'ta düzenlenecek İstanbul Autoshow Fuarı, kapılarını otomobil tutkunları için açmaya hazırlanıyor.
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