İstanbul Autoshow 2017 Ziyaretçi Sayısı, İlk 3 Günde 101,278 Kişi, İlgi Büyük

İstanbul Autoshow 2017'ye büyük ilgi, ilk 3 günde 100.000'i aşkın kişi ziyaret etti.





"Geleceğe Yakından Bakın" teması ile kapılarını 21 Nisan günü 16'ncı kez açan İstanbul Autoshow 2017'yi, "Basın ve VIP günü" dahil ilk 3 gün sonunda 101.278 kişi ziyaret etti. 30 Nisan saat 21: 00'e kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açık olan İstanbul Autoshow 2017'de otomobil tutkunlarına geleceğin teknolojilerini yakından görme fırsatı sunuluyor.



Otomotiv ve teknoloji tutkunlarının merakla beklediği İstanbul Autoshow 2017, "Geleceğe Yakından Bakın" teması ile kapılarını 21 Nisan Cuma günü açtı. Fuarı, Basın ve VIP günü dahil ilk 3 gün sonunda 100.000'i aşkın kişi ziyaret etti. Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergilendiği İstanbul Autoshow 2017, 30 Nisan saat 21: 00'e kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açık tutacak.



TÜYAP Fuarcılık ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Autoshow 2017'de, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri ve basın kuruluşları yerlerini aldı.



TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü: Bölgemizin en büyük otomotiv organizasyonu sektöre de hareketlilik getirdi.



İstanbul Autoshow 2017'yi ilk üç gün sonunda ziyaret eden 100.000'i aşkın kişi hakkında açıklama yapan TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü şöyle konuştu:



"Bölgemizdeki en büyük otomotiv organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul Autoshow 2017'de temamız 'Geleceğe Yakından Bakın' oldu. Katılımcı firmaların tamamı bu konsepte uygun olarak modellerini getirdiler.



Gelecekte teknolojiyle otomobil şirketlerinin daha fazla iç içe geçeceğini biliyoruz. Fuarımızı açıldığı ilk 3 günün sonunda 100.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlayarak hızlı bir başlangıç yapmamız bunun bir göstergesi.



Basın ve VIP gününü de kapsayan ilk 3 gün boyunca her yaştan katılımcı İstanbul Autoshow 2017'yi ziyaret etti. Bu sene fuarımıza toplam 120 markanın katılımı oldu. İstanbul Autoshow 2017'den tüm aile fertlerinin keyif aldığı bir yaşam alanı oluşturduk."



TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, otomotiv sektöründe fuar ile yaşanan hareketlenmeye de dikkat çekerek;



"İstanbul Autoshow 2017'nin ilk 3 günü sonrasında, katılımcı firmaların siparişlerini artırdığını ve satış rakamlarına olumlu etkisi olduğunu gözlemledik. Fuarda ilk defa lansmanı yapılan modeller büyük ilgi gördü, pek çok sıcak satış gerçekleşti. İstanbul Autoshow 2017'ye katılan markaların satış rakamlarındaki pozitif etki, otomotiv sektörüne de olumlu bir katkı sağlayacaktır." dedi.



İstanbul Autoshow 2017 her yaştan misafirleri ağırlıyor





Ana sponsorluğunu Shell&Turcas, sigorta sponsorluğunu Generali Sigorta ve etkinlik sponsorluğunu RedBull.com'un üstlenmesiyle kapılarını açan olan İstanbul Autoshow 2017, her yaştan misafiri ağırlıyor. İstanbul Autoshow 2017'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı "Autoshow Store"dan, uzun yıllar kullanabileceğiniz ürünlerden satın alabilir, arzu ederseniz sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. İstanbul Autoshow 2017'de kurulan "Instawall" adındaki özel alandan sosyal medya paylaşımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Çocuklar için hazırlanan "Etkinlik Alanı"nda minik misafirler eğlenceli ve keyifli anlar yaşarken ebeveynler de dinlenme şansı bulabilir.



Autoshow 2017 ziyaretçi sayısı bu hafta daha da artacak. Kadın ve öğrencilere hafta içi ücretsiz, hafta sonu özel giriş fiyatları





21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Autoshow 2017'nin kapıları, hafta içi 12: 00-21: 00, hafta sonu ise 11: 00-21: 00 saatleri arasında ziyaretçilere açık.



İstanbul Autoshow 2017'ye giriş ücretleri haftaiçi 10 TL, haftasonu 20 TL. Kadınlar için haftaiçi girişler ücretsiz, haftasonu ise 10 TL. Öğrenciler için de haftaiçi girişler ücretsiz, haftasonu ise 5 TL.



Fuara toplu taşıma kullanarak gelmek isteyenler, Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu'dan metrobüs hattını ya da Marmaray-TÜYAP (76K) veya Silivri-TÜYAP (300) hatlı otobüsleri kullanabiliyorlar.



