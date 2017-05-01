İstanbul Autoshow 2017'yi yarım milyonu aşkın kişi ziyaret etti

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 30 Nisan Pazar günü kapılarını son kez ziyaretçilerine açan, otomobil tutkunlarına geleceğin teknolojilerini yakından görme fırsatı sunan İstanbul Autoshow 2017 sayesinde otomotiv sektörü de hareketlendi.

Otomotiv ve teknoloji tutkunlarının merakla beklediği, bölgesindeki en büyük otomobil buluşması olan İstanbul Autoshow 2017, "Geleceğe Yakından Bakın" teması ile kapılarını son kez 30 Nisan Pazar günü açtı. Fuarı, Basın ve VIP günü dahil 11 gün sonunda yarım milyonu aşkın kişi ziyaret etti. İstanbul Autoshow'un ilk defa, bugünün ve geleceğin teknolojilerinin otomobil markalarıyla birleştirildiği konsept ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

TÜYAP Fuarcılık ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Autoshow 2017'de, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri ve basın kuruluşları; dünyadaki pek çok fuar ile yarışan sergilemeler ve şovlar gerçekleştirdi.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce: Türkiye'nin potansiyel büyümesine katkı sağladı

Bir önceki yıla göre daralma gözlemlenen otomotiv pazarında İstanbul Autoshow 2017'nin pozitif etkisine dikkat çeken Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce; "Ülkemizin yoğun gündemi içerisinde İstanbul Autoshow 2017'ye otomobilseverlerin göstermiş olduğu yoğun ilgi bizleri son derece memnun etmiştir. Temennimiz, İstanbul Autoshow'un olumlu etkisi ile de hareketlenen otomotiv pazarının 2017 yılı içerisinde büyümesine devam etmesi ve ülkemizin potansiyel büyümesine ulaşması noktasında katkıda bulunmasıdır. Büyüyen iç pazarından alacağı güçle küresel arenada Türkiye otomotiv sektörünün rekabetçiliğinin artması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü: İstanbul Autoshow'un sektöre etkisi pozitif oldu

Yarım milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla önemli bir sınavı geride bırakan İstanbul Autoshow 2017 hakkında açıklama yapan TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü; "Bölgemizdeki en büyük otomotiv organizasyonu olan İstanbul Autoshow, Türkiye'de daha önce benzeri olmayan, otomobil ve teknoloji firmalarını bir araya getiren 'Geleceğe Yakından Bakın' konseptiyle 11 gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Katılımcı firmaların bu konsepte uygun modellerini sergilemesi ve geleceğe dair önemli şovlara imza atması, ziyaretçilerimizden ve basın mensuplarından çok olumlu geri dönüşler sağladı. İstanbul Autoshow 2017'ye otomotiv firmaları, aksesuar firmaları, teknoloji firmaları ve basın kuruluşları olmak üzere 140 katılımcı, bu fuar ile yakaladıkları pozitif etkinin kendi sektörlerine ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkısının olumlu olacağını değerlendiriyorlar. Otomotiv firmaları bütçe otomobillerinden, lüks otomobillere, çok özel konseptlerden, uzay araçlarına kadar çok zengin model çeşitliliği sundular. Fuarda ilk defa lansmanı yapılan modeller büyük ilgi görürken, pek çok sıcak satışın da gerçekleşmesi sektörde pozitif etki yarattı. İstanbul Autoshow 2017, hem sergileme yapan markalar hem de her yaştan ziyaretçinin keyif aldığı bir yaşam alanı olarak tüm katılımcılar için moral sağladı. En son teknolojilerin sergilendiği standlarda sanal gerçeklik ile yeni boyutların kapıları aralandı, yarış simülasyonlarında kozlar paylaşıldı, klasik otomobilleri incelenerek geçmiş anıldı." dedi.

İstanbul Autoshow 2017'de etkileyici şovlar gerçekleşti

Ana sponsorluğunu Shell&Turcas, sigorta sponsorluğunu Generali Sigorta ve etkinlik sponsorluğunu RedBull.com'un üstlendiği İstanbul Autoshow 2017, her yaştan misafiri tam 11 gün boyunca ağırladı. İstanbul Autoshow 2017'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı "Autoshow Store"dan uzun yıllar kullanabileceğiniz ürünlerden satın alındı, "Instawall" adındaki özel alandan sosyal medya paylaşımları gerçekleştirildi, çocuklar için hazırlanan "Etkinlik Alanı"nda minik misafirler eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı, ebeveynler de dinlenme şansı buldular.

İstanbul Autoshow 2017'ye katılan otomobil firmalarının standlarında en son teknolojiler etkileyici şovlar eşliğinde sunuldu. Cep telefonu üzerinden uzaktan kontrol edilerek park edilebilen otomobil, özel bir yazılımla dans eden araç üretim robot kolları, yakında vizyona girecek bilimkurgu filmlerinde kullanılan uzay aracı, yarı robot-yarı otomobil mankenler ve Türkiye Ralli Tarihi'ne tanıklık etmiş yarış araçları İstanbul Autoshow 2017'de izlendi.