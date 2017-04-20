Istanbul Autoshow 2017 Kapılarını Açtı

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA



Avrupa'nın en büyük otomobil fuarlarından biri olan 'İstanbul Autoshow 2017' düzenlenen törenle kapılarını açtı.



Fuarda, cevreci ve akıllı araçlar ile entegre iletişim çözümleri ve otonom sürüş gibi yenilikleri içeren en yeni modeller otomobil tüketicileriyle buluşacak.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 17'ncisi gerçekleşen "İstanbul Autoshow 2017" kapılarını VIP ziyaretçileri ve basın mensuplarına açtı. Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarın açılışına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile otomotiv sektörünün temsilcileri katıldı.



Törende bir konuşma yapan ODD Başkanı Bayraktar, otomotiv fuarlarının önemini vurgulayarak, markaların yeni modellerini sergileyip tüketiciyle buluşturmak için autoshow'lara büyük kaynaklar ayırdığını söyledi.



"TEKNOLOJİ IŞIK HIZINDA DEĞİŞİYOR"



Bayraktar, "Global ölçekte bakıldığında otomotiv sektörü büyük bir değişim geçiriyor. Modeller ve teknolojiler birbirine iyice yaklaşmaya başladı. Sektörümüzde ürünlerde üç şey öne çıkıyor; güvenlik, çevre ve otonom sürüş teknolojileri...Teknoloji ışık hızında değişiyor. Bu değişikliklerden 'otoshow'larda nasibini alıyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte 'otoshow'lar tüketici elektroniği fuarlarıyla neredeyse bir olacak ve aynı anda yapılmaya başlayacak. Burada da daha önce hiç görmediğiniz katılımcı firmaları göreceksiniz" dedi.



BAKAN YARDIMCISI ÇELİK "TÜRKİYE'NİN PAZARDAKİ YERİNİ YETERLİ BULMUYORUZ"



Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de otomotiv sektörünün Türkiye'de kendini kanıtladığını belirterek, sektörün ülke ihracatında başı çektiğini belirtti. Çelik, "Dünya otomobil pazarında 2 trilyon dolarlık hacme sahip. Türkiye'nin bu pazardaki yerini yeterli bulmuyoruz." Geçen yıl çıkarılan ar-ge reform paketi ile Ar-Ge merkezlerine çok ciddi destekler verdik. Hükümetin verdiği desteklerle bu alanda ilerleme sağlandı" ifadelerini kullandı.



YARIN GENEL ZİYARETE AÇILACAK



Yarın genel ziyarete açılacak fuarda, piyasadaki en uygun fiyatlı otomobillerden milyonlarca liralık otomobillere kadar geniş seçenekler sunuluyor. ODD bünyesindeki 19 otomotiv markasının yeni ve satışı devam eden otomobilleri sergileniyor.



"GELECEĞE YAKINDAN BAKIN" TEMASI



Bu yıl "Geleceğe Yakından Bakın" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda bugünün ve geleceğin teknolojileri sergileniyor.



Katılımcılarını bugünün ve yarının teknolojileriyle buluşmaya davet eden fuarda, otomobil firmalarının yanı sıra, teknolojiye yatırım yapan, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de önemli gösterileri var.



AKILLI ÇÖZÜMLER SUNUN TEKNOLOJİLER DİKKAT ÇEKİYOR



"Entegre iletişim çözümleri, otonom sürüş, çevreci ve akıllı araçlar" gibi konularda yeniliklerin sergilendiği etkinlikte, ziyaretçiler yakın gelecekte hayatlarına dahil olacak bu konuları deneyimleme fırsatı da yakalayabilecek.



Fuarda, otomobiller ve mobil cihazlar arasında akıllı çözümler sunan teknolojilerin büyük bir ilgi görmesi beklenirken, akıllı telefonlar, tabletler ve mobil internet kullanımının otomobiller ile entegrasyonundaki son gelişmeler izlenebilecek.



Ayrıca fuarda, birbirinden değerli ve özel klasik otomobiller sevenleriyle buluşuyor.



HAFTA İÇİ KADIN VE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ



İstanbul Autoshow 2017'ye giriş ücretleri hafta içi 10 TL, hafta sonu ise 20 TL.



Kadınların hafta içi ücretsiz, hafta sonu ise 10 TL ödeyerek girebileceği fuar, öğrenciler için de hafta içi ücretsiz, hafta sonu ise 5 TL olacak. Fuarın kapıları haftaiçi 12.00-21.00 haftasonu ise 11.00 - 21.00 arasında ziyaretçilere açık olacak