Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.Otomobil Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.



Konusu: Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Büyükçekmece



Mekan : TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi



Mekan Adresi : E - 5 Karayolu Üzeri, Gürpınar Kavşağı



Başlangıç Saati : 21.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.Otomobil Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır