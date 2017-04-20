İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.otomobil Fuarı
Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.Otomobil Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.Otomobil Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.
Konusu: Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Büyükçekmece
Mekan : TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi
Mekan Adresi : E - 5 Karayolu Üzeri, Gürpınar Kavşağı
Başlangıç Saati : 21.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.Otomobil Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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