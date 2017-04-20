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İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.otomobil Fuarı
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İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.otomobil Fuarı

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.Otomobil Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.otomobil Fuarı

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.Otomobil Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.

Konusu: Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Büyükçekmece

Mekan : TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi

Mekan Adresi : E - 5 Karayolu Üzeri, Gürpınar Kavşağı

Başlangıç Saati : 21.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İstanbul Autoshow 2017 İstanbul 8.Otomobil Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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