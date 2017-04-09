İstanbul Autoshow 2017'de Ford Gt Race Car Rüzgarı Esecek

istanbul Autoshow 2017'de Ford GT Race Car Rüzgarı Esecek!





Ford En Yeni Modelleri ile Autoshow İstanbul'da Bir Başka Olacak! Ford Yeni Modelleriyle İstanbul Autoshow'da! istanbul Autoshow 2017'de Ford GT Race Car Türkiye'de ilk kez sergilenecek!



Autoshow İstanbul'a Geri Sayım – 21-30 Nisan 2017 – Tüyap'ta? Sergilenecek yeni otomobiller arasında bir birinden güzel modeller olacak.



Ford, İstanbul Autoshow'da performans serisi ile müşterilerinin kalp atışlarını hızlandırmaya hazırlanırken; yeni Fiesta'dan SUV modellerine uzanan geniş ürün portföyünü otomobil severlerle buluşturacak.



istanbul Autoshow 2017'de Ford GT Race Car Türkiye'de ilk kez sergilenecek!





"Bir Başka" konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ford; İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek Autoshow'da; üstün performanslı süper spor otomobili Ford GT Race Car (Yarış Otomobili) modelini Türkiye'de ilk kez sergileyecek.



istanbul Autoshow 2017'de Ford GT Race Car ve Mustang!





Motor sporları geleneğini yollara taşıyarak performans serisinde son birkaç yıl içinde büyük bir atılım yapan Ford standında, GT yarış otomobilinin yanı sıra efsane Mustang, gücü ve çevik sürüşüyle kendine hayran bırakan Focus RS, yüksek performanslı Focus ST ve Fiesta R2T ralli aracını da heyecan severlerle buluşacak.



istanbul Autoshow 2017'de Ford GT Race Car!





Ford SUV ailesi Autoshow'da göz dolduracak. 1,5 lt dizel otomatik versiyonuyla Türkiye SUV pazarına bu sene iddialı bir giriş yapan ve şık tasarımıyla dikkat çeken Yeni Kuga ile Edge ve Ranger da aktif müşteriler için standdaki yerini alacak.



Ford standının bir diğer yıldızı Yeni Nesil Fiesta olacak. Geçtiğimiz Kasım ayında Ford'un Köln'de gerçekleşen "Go Further" etkinliğinde Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Yeni Nesil Fiesta, Türkiye'de ilk defa İstanbul Autoshow'da müşterilerin beğenisine sunulacak.





FORD'un Bir Başka Konseptiyle Sergilediği Otomobil Modelleri





50 yıllık Amerikan efsanesi Mustang…



6. Jenerasyon Mustang, 2015'in 3. çeyreğinde Avrupa'da pazara sunulduğu günden bu yana 19.400 adet sipariş aldı, 50 seneyi aşan geçmişinde ise toplam 9 Milyon adet satışa ulaştı.

Hem Avrupa standartlarına uyarlanmış 2.3 lt Ecoboost motorlu versiyonu, hem de güçlü 5.0 lt V8 motora sahip klasik "Muscle Car" versiyonları ile efsanevi Mustang farklı müşteri kitlelerine ulaşmayı başardı.



Teknoloji, inovasyon ve gücün birleştiği üstün performanslı Ford GT





Teknoloji, inovasyon ve gücün birleştiği üstün performanslı spor otomobil Ford GT için sadece 500 araçlık iki yıllık üretim kararı alındı. Bu sene tüm dünya ile aynı zamanda Türkiye'de de internetten sipariş talepleri toplandı. Sahip olunan koleksiyon ve motor sporları dünyasında tecrübeler gibi pek çok kriter göz önüne alınarak değerlendirme yapıldı ve Türkiye'den başvuran müşterilerden 1 kişi de Ford tarafından bu aracı almak üzere seçildi.



Ford, GT ile pistlere hızlı bir dönüş yaptı. 1966'daki zaferinin 50. yılı şerefine dünyanın en prestijli otomobil yarışlarından Le Mans'da Yeni GT ile yarıştı ve gösterdiği üstün performansla; 1., 3. ve 4.lük ödüllerini kazandı.



Focus RS: Performans ve inovasyon felsefesinin bileşimi- Ford Bir Başka





Ford Racing, Team RS ve Ken Block'un da dahil olduğu diğer özel araç operasyonları ile kazanılan bilgi, beceri ve deneyimi kullanan Ford Performans, net bir misyona sahip: 'Performans ile İnovasyon'… Focus RS bu felsefenin mükemmel bir ifadesi olarak ortaya çıktı. Yeni Ford Focus RS; sürüş teknolojileri, ileri mühendislik yetenekleri ve motor sporlarına olan tutkudan doğan bir araç olarak Türkiye'de de satışa sunuldu. Focus RS, 350 PS güç ve 440 Nm tork üreten 2.3 lt Ecoboost motoru ile hız ve güç severlerin kalp atışlarını üst seviyeye çıkarmayı başardı.



ST Serisi ile yarış otomobili ruhu yollarda.





Ford, motor sporları heyecanını yollara taşımaya, spor süspansiyon ve direksiyon sistemine sahip ST serisi, Fiesta ST ve Focus ST modelleriyle devam etti. Dinamik ve konforlu bir sürüş sağlayan ST serisi ile sadece pistlerde değil, yollarda da Ford rüzgarı esecek. 182 PS ve 240 Nm tork sunan Ford'un en küçük spor aracı Fiesta ST, daha büyük araçlarda görülen teknolojilerle donatıldı. Focus ST modelinde ise, ilk kez sunulan 2.0 lt dizel motor otomatik şanzıman seçeneği sayesinde, yüksek performans üstün verimlilik değerleri bir araya gelmiş oldu. ST serisi, sadece performansı ile değil, özel tasarımı ile de yarış otomobili ruhunu hissetmek isteyen müşterileri kendisine çekecek.



S-Max ve Galaxy, geniş aileler için sportif ruh ve dinamizmi sunuyor.





Ford'un spor coupe araç tasarımından alınan ilham ile yenilenen S-Max ve Galaxy modelleri; geniş ailelere, konforlu ve üst seviye bir yolculuk sunmak üzere pazara sunuldu. 7 kişilik geniş iç hacimli bu modeller; Euro NCAP'ten 5 yıldızlı güvenlik donanımları, şık tasarımı ve konforunun yanı sıra 180 derece ön kamera gibi segmentinde ilk kez sunulan yeni teknolojileri ile de yolculukları bir üst boyuta taşıdı. Ford, aile araçlarıyla, yüksek teknoloji ve güvenlik açısından, beklentilerin ötesinde bir sürüş deneyimi sunuyor.



Yepyeni lüks SUV Ford Edge ile Ford Bir Başka





Ford'un SUV geçmişi ve uzmanlığının Türkiye pazarındaki en dikkat çeken yansıması ise Ford Edge. Yeni ve lüks SUV Ford Edge; Avrupa'ya özel olarak tasarlandı. Gücün ve güvenin ifadesi olarak tanımlanan Yeni Ford Edge; yüksek performansı, modern stili ve gelişmiş teknolojileri ile benzersiz bir deneyim sunuyor. 210 PS güç sunan çift turbo şarjlı 2.0 litre TDCi dizel motora sahip Edge, 6 ileri Power Shift otomatik şanzıman sayesinde akıcı ve kusursuz bir sürüş sunuyor.



Ford Edge'de konfor ve güvenlik de maksimum seviyede.

Standart donanımda yer alan Ford'un akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD), ıslak ve kaygan zeminlerde bile ön ve arka tekerlekler arasındaki gücün dağılımını kusursuz şekilde sağlıyor.

Sürüşe Duyarlı Direksiyon, aracın hızına göre direksiyon hassasiyetini ayarlayarak dönüşü kolaylaştırıyor. 180° görüş sağlayan ön kamera ile kör noktalar en aza düşürülüyor. Çarpışma önleme yardımcısı, aracın yoluna çıkabilecek nesneleri tanıyarak sürücüyü uyarıyor ve olası kazalar için artırılmış güvenlik önemi sunuyor.



Aktif Gürültü Kontrol Sistemi ise kabin içindeki istenmeyen gürültüyü yok ediyor. Bir kontrol ünitesi, sohbet veya müzik gibi sesleri işitmek istemediğiniz seslerden ayırıyor. İnsan kulağının algılayamayacağı bir "beyaz gürültü" üreterek, yola konsantre olmanızı sağlıyor.

Edge, yolda özgün ve saygın bir duruş sergileyerek Ford'un SUV stratejisinin öncüsü oluyor.



Avrupa pick-up lideri Ranger ile Ford Bir Başka





Büyüyen SUV segmenti, kendi içerisinde de çeşitlenerek alternatifler oluşturmaya devam ederken, SUV konforundaki pick-up'lar, kentte yaşayan ancak arazi kullanımı da talep eden müşterilerin ilgisini çekiyor. Avrupa'nın en çok satan pick-up modeli olan Yeni Ranger, geçtiğimiz Mayıs ayında Ford müşterileriyle buluştu. Yeni Ranger, heybetli görünümünün yanı sıra sınıfının öncüsü dayanıklılık, güvenlik özellikleri ve ileri teknolojileri ile büyük beğeni kazandı. 6 ay içerisinde yaklaşık 1.000 adetlik satış ile Türkiye pazarında da önemli oyuncular arasında yerini aldı.



Vignale ile ulaşılabilir modern lüks ile Ford Bir Başka





Vignale, bir araçtan ziyade farklı bir deneyimi ifade ediyor. Yüksek kalite ve kişiye özel üst seviye donanım talep eden müşterilere yönelik olarak ortaya çıkan Vignale, Ford'dan hep daha fazlasını bekleyen müşterileri için sofistike bir seçenek oluşturdu. Vignale'yi ulaşılabilir modern lüks olarak yorumlayan Ford, bu modern ve güçlü görünümü Mondeo modeli ile müşterilerinin beğenisine sundu. Ford, üst segment müşteri deneyimi yaklaşımını temsil eden Vignale ile üst segment ürün portföyünü de genişletti.

Ford Vignale modelleri, yalnızca bir tasarım veya donanım paketinin adı olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Çağdaş tasarımı, özenli işçiliği ve seçkin teknik özellikleri, günümüzün en ileri teknolojisiyle bütünleştiren ayrıcalıklı bir müşteri deneyimi vaat ediyor.

Benzersiz dış ve iç tasarım dokunuşları, birinci sınıf işçilik, yeni nesil SYNC3 gibi özel donanımlar ve teknolojileri bir arada sunarak; kullanıcılara üst sınıf hissini başarılı bir şekilde yansıtıyor.



istanbul Autoshow 2017'de Ford GT Race Car! – istanbul Autoshow 2017'de Ford GT Race Car!



Ford



http://www.teknotalk.com/istanbul-autoshow-2017de-ford-gt-race-car-ruzgari-esecek-56200/