İstanbul Autoshow 2017

Ford, İstanbul Autoshow'da, üstün performanslı Ford GT Race Car'ın yanı sıra yeni Fiesta'dan SUV modellerine uzanan geniş ürün portföyünü ziyaretçilerle buluşturdu.



"Bir Başka" konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ford, en yeni otomobillerini İstanbul Autoshow'da sergiliyor.



Üstün performanslı süper spor otomobili Ford GT Race Car (yarış otomobili) modelini Türkiye'de ilk kez sergileyen Ford, standında GT yarış otomobilinin yanı sıra efsane Mustang, gücü ve çevik sürüşüyle kendine hayran bırakan Focus RS ve yüksek performanslı Focus ST heyecan severlerle buluşuyor.



1,5 lt dizel otomatik versiyonuyla Türkiye SUV pazarına bu sene iddialı bir giriş yapan ve şık tasarımıyla dikkat çeken yeni Kuga ile Edge ve Ranger da markanın standında tanıtılıyor.



Ayrıca, geçen kasım ayında Ford'un Köln'de gerçekleşen "Go Further" etkinliğinde Avrupa prömiyerini gerçekleştiren yeni Fiesta, Türkiye'de ilk defa İstanbul Autoshow'da müşterilerin beğenisine sunuluyor.



Bu yıl bir sürpriz gerçekleştirerek, ziyaretçilere nostalji yaşatan Ford, motorsporları alanında da ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Marka, geçmişten günümüze 7 önemli yarış aracını da sergiliyor.



Ford standında yer alan diğer modeller ise sportif Focus ST Line, Ford'un spor coupe araç tasarımından ilham alan S-MAX, ailelerin favorisi C-MAX, arka havalı süspansiyonlu, otomatik şanzımanlı yeni Tourneo Custom ve araç içi bilgi ve eğlence sistemi SYNC3'ün detaylı bir şekilde keşfedileceği Mondeo Vignale olacak.



"Ford sportif, heyecanlı ve stil sahibi modelleriyle bir başka"



Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Ford Otosan olarak İstanbul Autoshow'da yer almaktan ve heyecan verici yeni modellerini müşterileriyle buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Bu sene fuarı ziyaret eden otomobilseverlerin son dönemde vadettikleri üzere Ford'un sportif, heyecanlı ve stil sahibi modelleriyle "bir başka" olduğunu göreceğini dile getiren Yücetürk, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en geniş ürün portföyüne sahip markası olarak standımızda, efsanevi Mustang'den ST'ye uzanan performans araçlarımızdan, yeni 1,5 dizel otomatik Kuga ve ihtişamlı Edge ile gövde gösteri yapan SUV'lerimize 13 farklı modelimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Standımızın yıldız otomobili, inovasyon ve teknolojimizin ulaştığı muhteşem nokta olan GT yarış otomobilinin, fuarın da en dikkat çekici modeli olacağına inanıyoruz.



Le Mans şampiyonu GT yarış otomobilimizi Türkiye'de ilk defa yarış severlerle buluştururken, motor sporları standımızda da köklü motor sporları tarihimizin önemli yarış otomobilleri ile ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyoruz. Yine Türkiye'de ilk defa İstanbul Autoshow'da görücüye çıkardığımız Yeni Fiesta modelimizin de önümüzdeki aylarda Avrupa ile eşzamanlı olarak Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacağının müjdesini vermek isterim."



Merhum Mustafa V. Koç'un ralli aracı Sierra Cosworth de Ford standında



İstanbul Autoshow'daki standında, "motor sporları nostaljisi alanıyla ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkaran Ford Otosan, 7 tarihi ralli aracını da ziyaretçilerle buluşturuyor.



Geçmişten günümüze yarış otomobillerinin sergilendiği nostaljik alan, Ford Otosan'ın motor sporlarına yaptığı uzun soluklu yatırımı da gözler önüne seriyor.



Ünlü pilotlar Renç Koçibey ve Demir Bükey'in yönetiminde Türkiye'de düzenlenen ilk ralli olan 1968 Trakya Rallisi'ni kazanan 1968 "Anadol A1" ralli aracı fuarda yerini alıyor.



Alanda sergilenen 1991 model Sierra Cosworth, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa V. Koç'a ait ve rallilere katıldığı otomobil olarak da özel bir öneme sahip.



Bu araçlara ek olarak, 70'li yıllara damga vuran efsane ralli otomobilleri 1974 ve 1976 model Escort MK1 de motor sporları tutkunlarıyla buluşacak. Ayrıca 1990 model Ford Sierra Cosworth 4x4 SB, 1992 model Ford Escort Cosworth 4x4 SB ve 1992 Ford Escort Cosworth RS SB de nostaljik ralli araçları bölümünde ziyaretçileri bekliyor.



Hem pistte hem yollarda Ford GT heyecanı



Ford'un fuar kapsamında sergilediği ve bugüne dek geliştirilen en yüksek performansa sahip araçlarından biri olan Ford GT, hafiflik, aerodinami ve Ford'un en büyük inovasyon harikalarından biri olan EcoBoost motor teknolojisi açısından en gelişmiş özellikleri sunuyor.



Ford GT'nin 3,5 litrelik V6 EcoBoost motoru, 600 beygiri aşan gücü ile 550 NM tork üretiyor. Ford GT, saatte 347 km/s'lik azami hızı ile bugüne kadar pistlerde boy gösteren en hızlı Ford modeli.



En üst teknolojiye sahip 10 inçlik bir dijital gösterge paneliyle sunulan Ford GT, Normal mod, Kaygan mod, Spor modu, Pist modu ve V-Max modu olmak üzere, beş eşsiz Sürüş Moduna göre kendi kendini otomatik olarak ayarlıyor.



1966 yılında 1'inci, 2'inci, ve 3'üncü olarak Le Mans'da unutulmaz bir zafer kazanan Ford, bu yıl efsanevi bir dönüş yaparak yeni Ford GT yarış araçlarıyla tam 50 sene sonra yine aynı başarıya imza atmıştı.



Ford Performans Serisi ile erişilebilir performans otomobillerine doğru



Yarış pistlerindeki heyecanı müşterilerine sunmak isteyen Ford, performans serisiyle spor otomobil tutkunlarını hedefliyor. Markanın bu amaçla Ford Performance adında, bir inovasyon laboratuarı hizmeti gören ve müşteriler için eşsiz performans araçları, parçaları ve aksesuarları tasarlayan bir birimi bulunuyor.



Ford, Avrupa'da büyük başarı yakalan performans serisiyle İstanbul Autoshow'da otomobil meraklılarıyla buluşuyor. Ford'un bu yıl İstanbul'da Autoshow kapsamında sergileyeceği performans serisi otomobiller arasında Ford GT Race Car, Mustang, Focus RS ve Focus ST yer alıyor.



İstanbul Autoshow'daki Ford standında 350 PS güç ve 440Nm tork üreten 2.3 litre EcoBoost motoru ile yerini alan yeni Focus RS ileri performans teknolojileriyle öne çıkıyor. Focus RS, 4 farklı sürüş modu sunuyor. Focus RS, Normal, Spor veya Pist modları ile aracın yolda veya pistte sürüş koşullarının dinamiklerine uyum sağlarken, Drift Modu ile motor sporları heyecanını yaşatan bir otomobil.



Ford Racing, Team RS ve Ken Block'un da dahil olduğu diğer özel araç operasyonları ile kazanılan bilgi, beceri ve deneyimi kullanan Ford Performans, açık bir misyon bildirimine sahip: 'Performans ile İnovasyon.' Focus RS de bu felsefenin mükemmel bir ifadesi.



Yeni Nesil Ford Fiesta çok yakında Avrupa ve Türkiye'de



Geçen kasım ayında Ford'un, Köln'de gerçekleşen "Go Further" etkinliğinde Avrupa lansmanı gerçekleştirilen Yeni Fiesta, Türkiye'de ilk defa İstanbul Autoshow'da müşterilerin beğenisine sunuluyor.



Yeni Ford Fiesta; lüks Vignale, sportif ST-Line, konforlu Titanium ve dinamik Active crossover olmak üzere dört farklı versiyonla Avrupa'da pazara sunulacak. Araç, İstanbul Autoshow'da ise ST-Line versiyonu sergileniyor.



Son yıllarda SUV segmentinde iddiasını artıran Ford, yepyeni SUV ailesiyle İstanbul Autoshow'da ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor. Şubat ayında pazara sunulan yeni Ford Kuga ve SUV ailesinin en büyük üyesi yeni Ford Edge de standda yerini alıyor.