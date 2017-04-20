İstanbul Autoshow 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, otomotiv sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, sektörün 2017 ihracat hedefinin 27 milyar dolar olduğunu söyledi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen "İstanbul Autoshow"un resmi açılışı gerçekleştirildi.



Açılış etkinliğinde konuşan Çelik, otomotiv sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu kaydederek, sektörün 2017'de 27 milyar dolar ihracat hedefinin olduğunu aktardı.



Otomotiv sektörünün Türkiye'de kendini kanıtladığını dile getiren Çelik, sektörün ülke ihracatında başı çektiğini bildirdi.



Çelik, "Her bir otomobildeki yeni fonksiyon biliniz ki yarın için yeni bir adım demektir." diye konuştu.



Dünya otomotiv sektörel pazarının 2 trilyon dolarlık hacme sahip olduğunu aktaran Çelik, Türkiye'nin bu pazardaki payının yeterli olmadığını, bunun daha fazla olmasını arzu ettiklerini bildirdi.



Çelik, otomotivde kilogram başı ihracat değerinin artırılabileceğini belirterek, yenilikçi ürünlerle bunun daha da artırılabileceğini, araçların yenilik katılarak sisteme dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.



Otomotiv sektörünün gelişimi için Ar-Ge faaliyetlerinin öneminden bahseden Çelik, Türk otomotiv sektörünün Ar-Ge'de en yüksek payı alan sektörlerin başında geldiğini aktardı.



Çelik, geçen yıl çıkarılan Ar-Ge Reform Paketi ile Ar-Ge merkezlerine çok ciddi destekler verdiklerini ifade etti ve hükümetin verdiği desteklerle bu alanda ilerleme sağlandığına vurgu yaptı.



"Ziyaretçilerin beğenisini kazanacak"



ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, fuarın, otomobilseverleri ve tüketicileri birçok yeni model, ilgi çekici tasarım, devrim niteliğinde buluşlar ve yeni teknolojilerle bir araya getirdiğini söyledi.



Bu platformun üreticilerin bütün maharetlerini bir araya getirerek sergiledikleri ve bir anlamda da yarıştırdıkları bir arena olduğunu dile getiren Bayraktar, sektörün 2016 yılına ilişkin verilerini paylaştı.



Bayraktar, ışık hızında değişen teknolojinin otomotiv sektöründe de yeni araçlarda ve yeni uygulamalarda kendini göstermeye başladığını kaydederek, bu sebeple otomobil fuarlarının da kabuk değiştirdiğini bildirdi.



"Tahminim, çok uzak olmayan bir gelecekte autoshowlar tüketici elektroniği fuarlarıyla birbirlerine yaklaşarak neredeyse bir olacaklar." diyen Byraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İstanbul Autoshow otomotiv dünyasının teknoloji paydaşlarını ilk defa bu kadar fazla ağırlamaya hazırlanıyor. Bugünden itibaren bunların ilk örneklerini otomobilseverler ve tüketiciler burada, İstanbul Autoshow 2017'de görecekler. 2006 yılında Uluslararası Otomotiv Sanayicileri Birliği OICA'nın fuarlar takvimine dahil olarak, uluslararası nitelik kazanmış olan İstanbul Autoshow, bu yıl 'Geleceğe Yakından Bakın' teması ile kapılarını açtı."



Bayraktar, derneğin fuar çalışmaları kapsamında, 1990'lı yıllardan bugüne kadar yaklaşık 1,7 milyon metrekare alanda, 8 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Önceki yıl 600 bin kişinin ziyaret ettiği fuarımız bu yıl 16. kez kapılarını açıyor. Bu görkemli buluşma için binlerce kişi emek verdi, onlarca marka heyecanla hazırlık yaptı. Her zaman olduğu gibi ziyaretçilerin büyük beğenisini ve yoğun ilgisini kazanacağına inandığım fuarımızın, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."



Konuşmalar sonrası fuarın resmi açılış kurdelesi kesildi.