İstanbul Autoshow 2017

Mercedes-Benz Türk, kompakt sınıftan SUV'lara kadar hemen her sınıftaki otomobilleriyle yer aldığı İstanbul Autoshow'da, Mercedes-Benz E-Serisi Coupe ve All-Terrain ile Mercedes-AMG GT R modellerini Türkiye'de ilk kez otomobil severlerin beğenisine sundu.



1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan, Türkiye'nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden Mercedes-Benz Türk, İstanbul Autoshow'da, kompakt sınıftan geniş hacimli SUV'lara, geleneksel sedan otomobillerden coupe'lere, çevre dostu hibrit otomobillerden performans standartlarını belirleyen Mercedes-AMG modellerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesini sergiliyor.



Fuarda, etkileyici coupe gövde orantıları, heyecan uyandıran tasarım ve uzun yol konforu sunan dört kişilik yaşam alanıyla yeni E-Serisi Coupe ve arazi sürüşü odaklı tasarım detaylarıyla güçlü ve sağlam bir sürüş sunan yeni E-Serisi All-Terrain'in Türkiye lansmanları gerçekleşti.



Yeni E-Serisi Coupe, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu, geniş ekranlı dijital kokpit ve isteğe bağlı olarak kısmi otonom sürüş imkanı sunan yeni sürüş destek sistemleri de dahil E-Serisi ailesinin sahip olduğu bütün gelişmiş elektronik sistemleri de bünyesinde barındırıyor.



Station wagon otomobillerin pes ettiği yollarda, yerden yüksek yapısı ve standart olarak sunulan sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile Mercedes-Benz E-Serisi All-Terrain ise sorunsuz bir şekilde yoluna devam ediyor.



Prizden şarj edilebilen hibrit SUV: GLC 350 e 4MATIC



Mercedes-Benz'in orta sınıf SUV segmentinde ilk kez prizden şarj edilebilen hibrit özelliğini sunduğu GLC 350 e 4MATIC modeli, İstanbul Autoshow'da tanıtıldı.



Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC, orta sınıf SUV olarak konumlandırılan ve markanın bu segmentteki elektrikli sürüş özelliğine sahip ilk modeli olarak otomobil severlerin beğenisine sunuldu.



GLC 350 e 4MATIC, tüm Mercedes-Benz modellerinde olduğu gibi üstün güvenlik, son teknoloji sürüş yardımcı sistemleri ve dinamik tasarım gibi özelliklerinin yanı sıra çevre dostu motoruyla da öne çıkıyor.



Konforla birlikte atak ve sportif bir sürüş sağlayan otomobil, 320 BG (235 kW) toplam sistem gücüyle 0'dan saatte 100 kilometre (km) hıza sadece 5,9 saniyede ulaşabiliyor ve 235 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. Dinamik karakterli SUV, 59-64 g CO2/km karma emisyon değeriyle sınıfının en iyi değerine imza atıyor.



Vision Mercedes-Maybach 6 ile geleceğin otomobil konsepti



Mercedes-Benz, fuardaki standında geleceğin otomobillerini de tanıtıyor. Marka, 2016 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtımı yapılan Vision Mercedes-Maybach 6 konsept otomobilini de fuarda sergiledi.



Aero-Coupe'nin görkemli zamanlarına gönderme yapan 2+2 kişilik otomobil, bu geleneği geleceğe taşıyor. Yaklaşık 6 metre uzunluğa sahip olan Vision Mercedes-Maybach 6, bir elektrikli otomobil olarak tasarlandı. Elektrikli motor 750 BG (550 kW) güç üretirken aracın altına gizlenen ince bataryalar 500 km'lik bir menzil sağlıyor.



"Mercedes me connect" ile otomobiliniz hep cebinizde



Türkiye'de tüm Mercedes-Benz otomobillerde 2017 yılı itibarıyla sunulmaya başlanan "Mercedes me connect" hizmetleriyle akıllı telefonlar ve tabletlerden artık araç sahiplerinin otomobillerine uzaktan erişimi mümkün oluyor.



Standart sunulan servisler kapsamında 2017 model tüm otomobillerde Mercedes-Benz acil çağrı sistemi, bakım yönetimi, uzaktan arıza teşhisi, kaza yönetimi ve arıza yönetimi hizmetlerinden süresiz yararlanılıyor.



Standart olarak sunulan Remote Online hizmetleri sayesinde ise uzaktan merkezi kilit kontrolü, uzaktan araç durumuna erişim, ilave ısıtıcının programlanması, park edilmiş konum bilgisi, araç takibi ve coğrafi sınırlandırma hizmetlerinden ilk 3 yıl ücretsiz olarak yararlanılabiliyor.



Remote Online donanımına ek olarak 360 derece kameralı park yardımcısı ve KEYLESS-GO donanımlı yeni E-Serisi otomobiller ise araç dışından park etme yardımcısı hizmetinden ilk üç yıl ücretsiz olarak yararlanabiliyor.