Hyundai, yeni i30 ve IONIQ Hybrid modellerinin Türkiye prömiyerini "İstanbul Autoshow 2017"de gerçekleştirdi



Türkiye'deki 20. üretim yılını kutlayan şirket, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "İstanbul Autoshow"da yerini aldı.



Firmanın iki modelinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan Hyundai Assan Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Mong Hyun Yoon, Türkiye'ye karşı duyduğu sevgiden ve Hyundai Assan'ın ülkede üretime başlamasının yirminci yılından bahsetti.



Bir Koreli olarak ikinci vatanım gibi gördüğü Türkiye'ye gösterilen ilgi ve destek sayesinde çok kısa sürede alıştığını dile getiren Mong Hyun Yoon, burada çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.



Mong Hyun Yoon, Hyundai Assan olarak bu sene 20. yıllarını kutladıklarını kaydederek, Türkiye ekonomisine katkıda bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini aktardı.



Mobil teknolojilere önem verdiklerinden bahseden Yoon, "Gelecekte doğa dostu çevreci ve otonom otomobillerimizi yaygınlaştırmak adına liderlik yapacağız. İnsanların mutlu olması için buna katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.



Baştan aşağıya yenilenen i30 tanıtıldı



Fuarda Türkiye prömiyeri gerçekleştirilen ve Hyundai'nin Avrupa'da en çok satılan modeli i30, baştan aşağıya yenilenen tasarımı, üstün teknolojisi ve sunduğu maksimum güvenliğiyle dikkati çekiyor.



Yeni i30, tüm özellikleriyle bir üst segmentteki araçlardan beklenenleri bile rahatlıkla karşılayabileceğini gözler önüne seriyor.



Kabini en az dış tasarımı kadar iddialı olan i30, önceki modele göre daha şık bir izlenim sunuyor. Verimliliği ve düşük yakıt tüketimini geliştirmek için düşük hacimli turboşarjlı motorların yer aldığı i30, iki adet yeni nesil benzinli motor ve bir adet 1.6 litre turbo dizel üniteyle sunuluyor. Otomobil, tüketimi yüzde 20'ye kadar düşürebilen ve aynı zamanda yüzde 10 performans avantajı sunabilen 7 ileri çift kavramalı otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla satın alınabiliyor.



Hyundai Yeni i30, Elantra ve Tucson modelleri gibi 7 yıl veya 80 bin kilometre garanti seçeneğiyle satışa sunuluyor.



Yeni i30, 79 bin 900 liradan başlayan fiyatla satışa sunulurken en üst versiyon DCT şanzımanlı dizel motor seçeneğinde ise bu rakam 124 bin 900 TL olarak veriliyor.



Yeni i30'un tanıtım töreninde konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, "Yeni i30, Hyundai olarak bu yıl bizim en önemli yeniliğimiz. Avrupa'da 2007'den bu yana sesimizi yükseltmemizi sağlayan ve birçok ilklere imza attığımız otomobilimiz." dedi.



Göker, "Tutkuları Ateşleyen Teknoloji" sloganıyla tanıttıkları yeni i30'un Türkiye'de C segmentinde kendilerini çok daha önemli başarılara ulaştıracağını vurguladı.



"i30 bu ay sonunda, ONIQ haziranda satışta"



İstanbul Autoshow ile satışa sunulan i30'u eşzamanlı olarak IONIQ modeli takip ediyor. Teknolojik özellikleri ve hibrit motoruyla marka adına yepyeni bir dönemi başlatması hedeflenen yenilikçi IONIQ'in, segmentinin sınırlarını zorlayan tüm özellikleriyle hibrit pazarına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.



Türk tüketicisinden büyük bir ilgi görmesi beklenen IONIQ, sınıf liderliğini hedefliyor.



Aracın tanıtımında konuşan Hyundai Assan Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özyılmaz, aynı gövdede üç farklı alternatif yakıt tipi seçeneğini dünyada ilk kez sunan çevre dostu otomobilleri IONIQ ile yeni bir çağın başladığını söyledi.



Özyılmaz, "Yüksek teknolojiye sahip i30'umuzu bu ay sonunda, teknoloji şovumuzun devamı olacak IONIQ Hybrid'imizi de haziran sonu itibarıyla Türkiye'de satışa sunacağız." dedi.



Yeni donanım paketleriyle satışa sunulan i10 ve i20, şık ve sportif görünüme sahip Elantra ve tüm ihtiyaçlara cevap veren Tucson da Hyundai standının diğer üyelerini oluşturuyor.