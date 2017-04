İstanbul Autoshow 2017

Lexus, İstanbul Autoshow'da, "Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu" filmi için tasarlanan SKYJET uzay aracını sergiledi. Marka, yeni hibrit modellerinin yanı sıra "interaktif showroom" hizmetini de tanıttı.



İstanbul Autoshow'a birçok yenilikle katılan Lexus, fuarla birlikte "interaktif showroom" hizmetini de vermeye başladı. Böylece Türkiye'nin her yerinden kullanıcılar, randevu alarak satış danışmanının kullandığı gözlük sayesinde aracı inceleyebilecek ve teklif alabilecek.



Lexus, fuarda ayrıca "Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu" filmi için tasarlanan SKYJET uzay aracını sergiledi. Lexus tasarımcılarına ait olan ve filmde 28. yüzyılda kullanılan SKYJET, filmin kahramanının zamanda yolculuk yapmasını sağlıyor.



Türkiye pazarına 2016 yılında giriş yapan Lexus, İstanbul Autoshow'da yeni hibrit modellerini de sergiledi. Fuarda markanın spor otomobilden lüks sedana ve SUV'a kadar her segmentte hibrit modeline ulaşmak mümkün olacak.



"İnteraktif showroom ile kullanıcının ayağına gidiyoruz"



Lexus markasının yeni dijital showroomunun İstanbul dışından araçları incelemek isteyenlere de büyük kolaylık sağlayacağını belirten yönetim kurulu başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Lexus olarak öncü hizmetler sunmaya devam ettiklerini, dijitalleşmenin de bunların başında geldiğini söyledi.



Bozkurt, Lexus'un tüm dünyada hayranlık uyandıran bir marka olduğunu, bu yüzden kendileri için İstanbul dışındaki müşterilere ulaşmanın da önem taşıdığını ifade etti.



Yeni dijital showroom sayesinde herkesin istediği yerden modellerini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulacağını anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:



"Müşterilerimiz, internet adresinden randevu alarak Hololens uygulamasıyla satış danışmanlarıyla internet üzerinden bire bir iletişime geçilebilecek. Başka bir deyişle danışman, dijital gözlüğüyle o an neye bakıyorsa müşteri de kendi bilgisayarı, tableti ve akıllı telefonundan bu görüntüyü görebilecek, müşteri temsilcisiyle sesli iletişim kurabilecek. Böylece zamandan tasarruf eden müşterilerimizin showrooma gelmesine gerek kalmadan, showroomu biz ayağına getirmiş olacağız. Bu uygulamadan yararlanmak için müşterilerin lexusinteraktifshowroom.com adresinden randevu almaları yeterli oluyor."



"CT modeli Lexus'a ulaşmayı kolaylaştıracak"



Marka olarak her gün yeni hizmetler sunmaya devam ettiklerini anlatan Bozkurt, "Bu hizmetlerin en başında ise Türkiye'nin 60'a yakın noktasında satış sonrası hizmeti vermemiz geliyor. Müşterilerimiz, Türkiye'nin her yerinde rahatlıkla satış sonrası hizmetini alabiliyor. Bu premium segmentte yer alan diğer markalarda göremeyeceğiniz bir özellik." dedi.



Bozkurt, Lexus'un Türkiye operasyonlarının ve model yelpazesinin giderek genişlediğini ifade etti.



Lexus'un fuarla birlikte önemli yeniliklerinden birinin de dünyanın ilk kompakt lüks hibrit otomobili olan CT 200h olduğuna işaret eden Bozkurt, şöyle devam etti:



"İstanbul Autoshow'la birlikte satışa sunacağımız bu yeni Lexus modeli, müşterilerimizin artık markaya daha kolay erişmesini sağlayacak. Hem elektrikli hem benzinli motora sahip CT, tasarımıyla, kompakt boyutlarıyla ve sürüş özellikleriyle beğeni toplayacak. Elbette o da her Lexus modeli gibi, kullanıcısını özel hissettirecek. CT modelinin, Türk kullanıcısı tarafından büyük beğeni toplayacağını düşünüyoruz."



Lexus'un, premium segmette kullanıcılarına kalitesini fısıldadığını dile getiren Bozkurt, "Bu yıl için satış beklentimiz 250 ama biz ilk 5 yıl daha çok markayı ve modellerini tanıtmak istiyoruz. Lexus zaten tanındıkça kendi pazarını oluşturan bir marka. 5 yıl sonra yılda bin adetlik bir satış bandına ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Lüks hibrit deneyimi Türkiye'de



Tam hibrit lüks SUV modeli RX 400h'yi 2005'te tanıtan ve kademeli olarak hibrit ürün gamını genişleten Lexus, İstanbul Autoshow'da da yeni hibrit modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi.



Fuarda, ziyaretçiler premium SUV modelinin hibrit versiyonu RX450h, crossover modelinin hibrit versiyonu NX300h, sportif sedan modelinin hibrit versiyonu GS300h'yi inceleme imkanı buldu.





Her geçen gün daha çevreci modeller üreten marka, dünyada bu teknolojinin öncüsü olarak kabul edilen Lexus Hybrid Drive sistemini kullanıyor. Sessiz bir sürüş sunan hibrit sistemi, düşük tüketimin yanı sıra istendiğinde elektrik motorları yüksek performansa yanıt verebiliyor.



Lexus'un yeni yıldızı: CT 200h



Dünyanın ilk kompakt lüks hibrit otomobili olan CT 200h, İstanbul Autoshow'la birlikte Türkiye pazarına giriş yaptı.



Lexus markasının lüksünü, gelişmiş hibrit teknolojisiyle buluşturan CT 200h, hem tasarımıyla hem de sürüş özellikleriyle öne çıkıyor.



Hem benzinli hem de elektrikli motora sahip CT, düşük yakıt tüketimi ve sportif sürüşü bir arada sunuyor. 1798 cc'lik benzinli motoru 98 bg ve 142 Nm tork üretiyor.



CT 200h'nin birleşik yakıt tüketimi ise sadece 4.1 lt/100 km. Fuarın ardından Türkiye'de Lexus showroomunda satışa sunulacak olan CT, daha sportif görünüme sahip F Sport paketiyle de tercih edilebilecek.



Lexus'un yarışçı yüzü İstanbul'da



Premium ve yüksek konfora sahip otomobiller üreten Lexus, fuarda, "F Performance" ürün gamından da modeller sergiledi. Markanın yüksek performanslı yüzünü temsil eden bu modeller detaylı işçilik ve dikkat çekici tasarımı, üstün mühendislik ve yüksek performanslı motorlarla buluşturuyor.



Lexus'un İstanbul Autoshow'da sergilediği "F Performance" modelleri ise RC F ve GS F oldu. Her iki otomobil de 477 beygir güç üreten 5.0 litre V8 motora sahip.



Lexus'un yüksek performanslı ruhunu taşıyan bu otomobillere ilham olan yarış otomobili RC F GT3 de fuarda yer aldı. Fuji ve diğer yarış pistlerinde zorlu testlerden geçen RC F GT3, ilk kez geçen ekim ayında VLN9 yarışına çıktı ve Nürburgring'de VLN Endurance Championship yarışını kazanan Asya kıtasından ilk otomobil üreticisi oldu.



Tamamen yeni RC F GT3, ABD ve Japonya'nın yanı sıra Avrupa'daki yarışlarda da mücadele edecek.

2017'de birçok seride yarışacak Lexus'un imajına katkı sağlayacak RC F GT3, 5.4 litrelik V8 motoruna sahip ve 500 HP'nin üzerinde güç üretiyor.