Jeep, sınıfının en gelişmiş 4x4 sistemlerine sahip Jeep Compass modelinin tanıtımını "İstanbul Autoshow 2017"de gerçekleştirdi.



Jeep, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "İstanbul Autoshow"da yeni modelini tanıttı.



Etkinlikte verilen bilgiye göre, sınıfının en gelişmiş 4x4 sistemlerine sahip en yetenekli kompakt SUV modeli olarak dikkat çekmesi beklenen Jeep Compass, Ekim 2017'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.



Yakıt verimliliğine sahip güçlü motorlar, geleneklerine bağlı özgün Jeep tasarımı, on-road ve off-road sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındıran Jeep Compass markanın küresel pazarlarda daha geniş kitlelere ulaşma stratejisini destekliyor.



Çift parça açılabilir cam tavanın mümkün olan en geniş açılma alanını sağladığı araçta, sürücü ve beraberindeki yolculara açık hava özgürlüğü sunuluyor.



Benzersiz ön ve arka tasarımıyla dikkati çeken yeni model, malzeme kalitesi yüksek, üstün teknik detaylarla bezenmiş iç mekana sahip.



Her biri son derece gelişmiş iki farklı, akıllı 4x4 sistemi sayesinde sınıfının en iyi "off-road" kabiliyetini sunmaya hazırlanan Jeep Compass'ın 4X4 sistemlerinin ikisi de motor torkunun yüzde 100'ünü tek bir tekerleğe iletebiliyor.



"Siparişleri almaya başladık"



Tanıtım etkinliğinde konuşan Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, yılın son çeyreğiyle birlikte satışa sunacakları Jeep Compass'ın merakla beklenen ve segmentini yukarı çekecek bir model olarak ön plana çıktığını söyledi.



Bel, 9 ileri otomatik şanzıman gibi özelliklere sahip Jeep Compass için ilk etapta 200 adetlik bir satış hedefi belirlediklerini kaydederek, modelin siparişlerini şimdiden almaya başladıklarını bildirdi.