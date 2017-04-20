İstanbul Autoshow 2017

Toyota, İstanbul Autoshow'da en geniş hibrit ürün gamıyla yerini alırken, markanın yoğun rekabetin yaşandığı B segmentindeki temsilcisi Yaris de yenilendikten sonra Türkiye'de ilk kez beğeniye sunuldu.



Toyota, İstanbul Autoshow'da otomotiv sektöründe bir ilk olan "interaktif showroom" uygulamasının da tanıtımını yaptı.



Fuarda "hibrit" temasıyla yer alan Toyota,Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid ve ilk seri üretim hibrit model Prius'un son versiyonunu otomobil tutkunlarıyla buluşturdu.



Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Yaris'in de yer aldığı B segmentinin Avrupa'da ve Türkiye'de yükselen bir trend içinde olduğunu ifade etti.



Yenilenen Yaris ile bu segmentte iddialarını çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacaklarını belirten Bozkurt, 2016 yılını 835 Yaris Hybrid olmak üzere toplamda 4 bin 579 Yaris satışıyla kapattıkları bilgisini verdi.



Bozkurt, "Yenilenen Yaris ile çıtayı şimdi daha da yukarı taşıyoruz. Toyota'nın bilinen kalitesi ve konforuyla sürüş zevkini en üst boyuta taşıyan yenilenen Yaris, bir şehir otomobili olarak dinamizmi yaşatacak." dedi.



"Toyota'nın ana stratejisi hibrit olacak"



Marka olarak "hibrit" temasıyla fuarda yer aldıklarına değinen Bozkurt, şunları kaydetti:



"Hibrit teknolojisi artık geleceğin değil bugünün teknolojisi. Dünya görüldüğü üzere Toyota'nın 50 yıl önce söylediği yere gidiyor; yani hibrite... Toyota Türkiye olarak bundan sonraki stratejilerimizin tam merkezinde hibrit teknolojileri olacak. Dünya hibrite koşarken, Türkiye'nin bundan geri kalması düşünülemez. Autoshow'a hibrit ürün gamımızla katılmamızın temelinde bu yatıyor. Yakın gelecekte Türkiye satışlarımızın da önemli bir oranının hibrit olmasını bekliyoruz."



Bozkurt, Türkiye'de hibrit otomobillere gelen ÖTV düzenlemesinden sonra bu teknolojiye karşı yoğun bir ilginin yaşandığına ve onbinlerce kişinin bilgi almak için tüm Toyota kanallarını kullandığını belirterek, "Bu ilgi ile birlikte yollarda şarj gerektirmeyen Toyota hibrit teknolojisiyle üretilmiş otomobillerin sayısının çoğalacağından eminim." dedi.



Bu yıl Türkiye'de yaklaşık 5 bin hibrit otomobil satmayı düşündüklerini belirterek, "Bu hiç küçümsenmeyecek bir rakam. Kaldı ki araç bulabilsek daha fazlasını satma potansiyelimiz var. Bunun yaklaşık 2 katı bir potansiyelimiz var. 2020'li yıllarda Toyota olarak satışlarımızın önemli bir bölümü hibrit tarafından gelecek. Zaten Toyota'nın 2020 yılında tüm modellerini bir hibrit versiyonun da olması hedefi var. Her yıl yeni bir modelin hibrit versiyonu devreye alınıyor." görüşlerini kaydetti.



Ali Haydar Bozkurt, "Toyota olarak bu yıl pazardaki daralmaya rağmen satış adetlerimizi koruyacağız. Geçen yıldakinden en az bir otomobil fazla satacağız diye bir iddiamız var. Bu da bize biraz daha pazar payı kazandıracak." diye konuştu.



Yanilenen Yaris iddialı geliyor



Çok daha dinamik ve duygusal bir tasarımla yenilenen Yaris, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulacak.



Türk mühendislerin imzasını taşıyan Yenilenen Yaris için geliştirilen tamamen yeni 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, mevcut 1.33 litrelik motorun yerini alacak. Toyota'nın üstün termal verimliliğine sahip ailesinden olan yenilenen Yaris'in atmosferik 1.496 cc motoru, 111 HP güç ve 4400 d/dak'da 136 Nm tork üretiyor. Yaris, kullanıcılara hibrit versiyonunu da sunarak B segmentinde eşsiz olmaya devam edecek.



Toyota'nın İstanbul Autoshow'da kullanıma sunduğu "dünyanın ilk interaktif showroomu" ile Toyota satış danışmanları, üzerinde sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlüğü takarak müşteriyle sözlü ve görüntülü iletişime geçebilecek. Böylece Toyota plazalardaki tüm modeller her türlü detayına kadar incelenebilecek.