Peugeot, 7 koltuklu "Yeni SUV Peugeot 5008" ve "Yeni Peugeot Traveller" modellerinin tanıtımını "İstanbul Autoshow 2017"de gerçekleştirdi.



Peugeot, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen fuarda, yeni modellerini ve sınıf lideri teknolojilerini otomobil severlerle buluşturdu.



Fuarda 14 modeliyle yerini alan Peugeot, SUV segmentine yeni bir soluk getiren yedi koltuklu "Yeni SUV Peugeot 5008" ve hafif ticari araç pazarına iddialı giriş yapmaya hazırlandığı "Yeni Peugeot Traveller" modellerini tüketicilerle ilk kez buluşturdu.



Çok kısa zaman önce Türkiye'de satışa sunulan Yeni Peugeot 301, dünyada ilk defa İstanbul Autoshow 2017'de sergilendi.



Tanıtım etkinliğinde verilen bilgilere göre, Peugeot, yeni 5008 SUV modeliyle her geçen gün daha da büyüyen Compact SUV pazarında "markanın sınıf atlama stratejisini sürdürmek", "uluslararası pazarlarda başarı yakalamak" ve "yedi koltuklu Compact SUV pazarında öncü olmak" gibi 3 temel hedefe odaklandı.



Yeni Peugeot 5008 SUV, 2,8 metrelik dingil mesafesiyle Compact SUV pazarınında öne çıkıyor. 4,64 metre uzunluğu ile kompakt boyutlar ortaya koyan yeni Peugeot 5008 SUV, yeni Peugeot 3008 SUV'dan 19 santimetre ve orijinal 5008 versiyonundan ise 11 santimetre daha uzun.



Söz konusu boyut ve gövde orantılarıyla kompakt dış boyutlar ortaya koyan yeni Peugeot 5008 SUV, buna karşın sürücü ve beraberindeki yolculara son derece geniş bir yaşam alanı sunuyor.



Sınıfındaki en geniş bagaj hacmini sunan Peugeot 5008 SUV'un yedi koltuklu kullanımda 780 litre VDA olan bagaj hacmi beş koltuklu kullanımda 1060 litreye kadar çıkıyor.



Henüz ilk bakışta bir SUV olduğunu hemen hisettiren araç, bir otomobili SUV yapan bütün nitelikleri bünyesinde barındırıyor.



Ses yalıtımı ve konfor odaklı özelliklere sahip Yeni Peugeot 5008 SUV, yan yükseltileriyle vücudu tamamen saran konforlu koltuklarıyla isteğe bağlı olarak çok nokta masaj sistemiyle donatılabiliyor.



Premium yolculuk ve konfor dünyasına davet



Cenevre Otomobil Fuarında geçen yıl dünya tanıtımı yapılan Peugeot Traveller, Türkiye'de Combispace ve VIP Shuttle dünyasına son derece iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.



Peugeot tasarım bölümü markanın SUV ve binek modellerinin yeni tasarım dilini bu sınıfa da taşıdı. Böylece Peugeot Traveller güçlü ve zarif hatlara sahip son derece iddialı bir görünüm sergiliyor. Peugeot, Traveller modelini sınıfında referans noktası olması için birçok üstün özellikle donattı.



Şirketin bilgi birikimi ve deneyiminin bir yansıması olarak Peugeot Traveller üst sınıf bir ambiyans ile konfor seviyesi ve keyifli bir yolculuk vaat ediyor. 9 koltuğa kadar farklı oturma kombinasyonlarına sahip olan iç mekanı ile Peugeot Traveller bir yandan yaşamı kolaylaştırırken, diğer yandan ise günlük kullanıma uygun bir yapı vadediyor.



Fuarda, Peugeot'nun "208 GTi by Peugeot Sport" ve "308 GTi by Peugeot Sport" modelleri de sergileniyor.