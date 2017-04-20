Fiat, 50 yıl önce otomobil tutkunlarıyla buluşan ilk nesil 124 Spider modelinin yeni jenerasyonu niteliğindeki Fiat 124 Spider'ı "İstanbul Autoshow 2017" ile birlikte Türkiye'de de satışa sundu.



Fiat, 124 Spider'ın tanıtımını, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "İstanbul Autoshow"da gerçekleştirdi.



İtalya Torino'daki Fiat Tasarım Merkezi'nde (Centro Stile) tasarlanan yeni Fiat 124 Spider, İstanbul Autoshow 2017 ziyaretçileri tarafından ilgiyle karşılandı.



Tanıtımda verilen bilgiye göre, yeni Fiat 124 Spider, sürüş keyfi, teknoloji ve güvenliği, ikonik İtalyan roadster tasarımıyla bir araya getiriyor. Hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğiyle tercih edilebilecek Fiat 124 Spider'ın uzun kaputu altında ise 1.4 litrelik turbo beslemeli, MultiAir teknolojisine sahip 140 HP gücündeki benzinli motor görev yapıyor.



150 bin liradan başlayan fiyatlarla



Piyasaya 150 bin liradan başlayan anahtar teslim fiyatı ile sunulan Fiat 124 Spider, sürüş keyfini katlayacak zengin donanım seçeneği ile tercih edilebilecek.



Yaklaşık 50 yıl önce otomobil tutkunlarıyla buluşan ilk nesil 124 Spider modelinin yeni jenerasyonu niteliğindeki Fiat 124 Spider'ın fuarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.



Tofaş Ar-Ge tarafından geliştirilerek motor sporlarına uygun olarak yeniden hazırlanan Egea Hatchback ve Egea Sedan da Fiat satandında dikkatleri üzerine topladı.



"Hedefimiz güvenli sürüş alışkanlığını yaygınlaştırmak"



Tanıtım etkinliğinde konuşan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Tofaş'ın 1974 yılından bu yana motor sporlarında aktif biçimde rol alarak çok önemli başarılara imza attığını söyledi.



Aytaç, öncelikli hedeflerinin "Tofaş Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ve hazırlanan Egea ile gençleri piste davet ederek motor sporları sevgisini, tutkusunu, aynı zamanda güvenli sürüş alışkanlığını yaygınlaştırmak" olacağını bildirdi.



Bu faaliyetleri sosyal sorumluluk anlayışı ile ele alacaklarını ifade eden Aytaç, "Güvenli sürüş alışkanlıklarını yaymak amacıyla bu sene 5 farklı bölgemizde üniversite ve bayilerimizle birlikte sürüş seminerleri ve pratik eğitimler düzenleyeceğiz. Katılımcılara, Egea Sedan pist aktivite otomobilimizle çok özel bir sürüş deneyimi yaşatmayı planlıyoruz." dedi.