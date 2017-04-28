İstanbul Arabesque Project

Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 28 Nisan'da Holly Stone Performance Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Arabesque Project

Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 28 Nisan'da Holly Stone Performance Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Muratpaşa

Mekan : Holly Stone Performance Hall

Mekan Adresi : Selçuk Mah. Uzun Çarşı Sokak 42 Kaleiçi

Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00

Kategori : İstanbul Arabesque Project

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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