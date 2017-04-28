Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 28 Nisan'da Holly Stone Performance Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Muratpaşa



Mekan : Holly Stone Performance Hall



Mekan Adresi : Selçuk Mah. Uzun Çarşı Sokak 42 Kaleiçi



Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00



Kategori : İstanbul Arabesque Project



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır