İstanbul Arabesque Project
Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 28 Nisan'da Holly Stone Performance Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 28 Nisan'da Holly Stone Performance Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Holly Stone Performance Hall
Mekan Adresi : Selçuk Mah. Uzun Çarşı Sokak 42 Kaleiçi
Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00
Kategori : İstanbul Arabesque Project
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io