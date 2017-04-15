İstanbul Arabesque Project
Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 15 Nisan'da Dorock XL sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 15 Nisan'da Dorock XL sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Dorock XL
Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C
Başlangıç Saati : 15.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 45: 00
Kategori : İstanbul Arabesque Project
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io