Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 15 Nisan'da Dorock XL sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Dorock XL



Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C



Başlangıç Saati : 15.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 45: 00



Kategori : İstanbul Arabesque Project



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır