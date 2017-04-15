İstanbul Arabesque Project

Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 15 Nisan'da Dorock XL sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Arabesque Project

Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 15 Nisan'da Dorock XL sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Dorock XL

Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C

Başlangıç Saati : 15.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 45: 00

Kategori : İstanbul Arabesque Project

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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