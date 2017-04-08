İstanbul Arabesque Project
Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 8 Nisan'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Trendy Bar sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 8 Nisan'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Trendy Bar sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Trendy Lounge & Bar
Mekan Adresi : Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, Ataköy 1. Kısım, Sahilyolu
Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00
Kategori : İstanbul Arabesque Project
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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