İstanbul Arabesque Project

Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 8 Nisan'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Trendy Bar sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Arabesque Project

Her kesimden dinleyicinin içindeki 'arabesk aşkı'nı ortaya çıkarmakla nam salmış olan, Türkiye'nin ilk ve tek arabesk grubu İstanbul Arabesque Project (IAP), 8 Nisan'da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel Trendy Bar sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Trendy Lounge & Bar

Mekan Adresi : Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, Ataköy 1. Kısım, Sahilyolu

Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00

Kategori : İstanbul Arabesque Project

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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