Arabesk şarkıları rock ile buluşturan İstanbul Arabesque Project Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde...



Arabesk eserleri rock altyapılar, arabesk vokaller ve doğu vurmalıları kullanarak yorumlayan, tüm Türkiye'yi gezen ISTANBUL ARABESQUE PROJECT, kendi bestelerini de arabesk ögelere bağlı kalarak yapıyor.



Konserlerinde Bergen'den Kamuran Akkor'a, Orhan Gencebay'dan İbrahim Tatlıses'e pek çok arabesk duayeninin eserlerini seslendiren grup, kendisini izlemeye gelen müzikseverlere arabeskin kederli değil, keyifli ve eğlenceli yönünü göstermeyi vaad ediyor.



Tamamı TRT denetiminden geçen tek arabesk albüme imza atmış olan ISTANBUL ARABESQUE PROJECT, yaptığı müziği "safkan arabesk" olarak nitelendiriyor.Grubun davulcusu, prodüktörü ve söz yazarı olan Barbaros Akbulut tarafından temeli atılan ISTANBUL ARABESQUE PROJECT'in bir diğer kurucu üyesi, grubun gitaristi, geri vokali ve bestecisi olan Korkut Peker'dir.



Bugüne dek birçok solistle çalışan gruba 2011 yılından itibaren bas gitarda Serkan Öngel eşlik ediyor.



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