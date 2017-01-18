Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli çanta bulundu. Uzman polisler inceleme yaptı ve çantada kontrollü patlama yapıldı. Çantada kayda değer bir bulguya rastlanmadı.
- İstanbul
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Hareketlilik (2)
Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli çanta bulundu.
Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli çanta bulundu. Uzman polisler inceleme yaptı ve çantada kontrollü patlama yapıldı. Çantada kayda değer bir bulguya rastlanmadı.
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