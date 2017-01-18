İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Hareketlilik (2)

Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli çanta bulundu.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Hareketlilik (2)

Anadolu Adliyesi personel girişi kapısında şüpheli çanta bulundu. Uzman polisler inceleme yaptı ve çantada kontrollü patlama yapıldı. Çantada kayda değer bir bulguya rastlanmadı.

- İstanbul

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