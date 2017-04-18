Istanbul Adliyesinde Seçim Sonuçlarına Itiraz Gerginliği

Yüksek Seçim Kurulunun referandum seçimlerinde mühürsüz pusulaları kabul etmesi üzerine, bir grup CHP'li, İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sundu. CHP'li grubun adliye içinde slogan atması üzerine yaşanan gerginlik sonucu, binaya girişler kısa bir süre kapatıldı.



Referandum seçimlerinde, Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusula ve zarflarla verilen oyları kabul etmesi nedeniyle bir grup CHP'li vatandaş, itiraz dilekçesi sunmak üzere İl Seçim Kurulu'na geldi.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup, marş söyleyerek slogan attı. Grup adına basın açıklaması yapan CHP İstanbul Gençlik Kolları başkanı Kenan Otlu, referandumda mühürsüz zarf ve pusulalarla verilen oyların iptal edilmesi için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptıklarını söyledi. Üzerinde hayır tercihi basılmış oy pusulasını basın mensuplarına gösteren Otlu, "Biz de A4 kağıdına oy pusulaları bastık. Gördüğünüz gibi mühürsüz. YSK mühürsüz oyları kabul ediyorsa, bu kağıtların da onlardan hiçbir farkı yok" dedi.



Açıklamanın ardından marşlar ve sloganlar eşliğinde adliye binasına yürüyen kalabalık grup, sırayla xray cihazlarından geçerek içeri girdi. Adliye içinde de slogan atan ve marş söyleyen gruba, güvenlik güçleri uyarıda bulundu. Emniyet güçleri ile gruptaki bazı vatandaşlar arasında yaşanan gerginlik tırmanınca, Çevik Kuvvet Polisi adliye binasına girdi. Gerginlik üzerine, adliyenin güvenlik görevlileri, Xray cihazlarının önünü masalarla kapatarak, kısa bir süre adliyeye girişleri durdurdu. Adliye içindeki tansiyonun düşmesiyle birlikte masalar Xray cihazlarının önünden çekilerek vatandaşların içeri girmesi sağlandı. Öte yandan adliyenin -2'inci katında bulunan İl Seçim Kurulu önünde uzun kuyruklar oluştu.



(Başak Akbulut/İHA)