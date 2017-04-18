İstanbul Adliyesi'nde Referandum Gerginliği

Referandum sonuçlarına itiraz eden Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir grup, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu İstanbul Adliyesi'ne geldi. İçeri giren grup, slogan atmaya başlayınca güvenlik görevliler ile arbede yaşandı.



CHP üyeleri İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak referandum sonuçlarına itiraz etti. YSK'yı protesto eden grup, itiraz dilekçelerini vermek üzere İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliye girdi. Adliye içerisinde slogan atmaya başlayan grup, polis tarafından uyarıldı. Bu sırada güvenlik görevlileri adliyeye grubun diğer üyelerinin girmesini engelledi. Grup üyeleri ile güvenlik görevlileri ve polis arasında yaşanan gerginlik, arbedeye dönüştü. Bir süre sonra grup üyeleri sakinleştirildi. - İSTANBUL