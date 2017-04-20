Istanbul'a Nisanda Dolu Sürprizi
İstanbul Büyükçekmece'de nisan aynın ortasında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi.
Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı şiddetli yağış, akşam üzeri İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Ancak şiddetli yağmur kimi yerlerde yerini doluya bıraktı.
BÜYÜKÇEKMECE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Özellikle İstanbul Büyükçekmece'de nisan aynın ortasında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi.
Bir anda bastıran doluya yakalanan vatandaşlar, dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı. Dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü.