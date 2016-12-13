İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul Hava Durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı haberimizde. Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Kar yağışının saat 15.00 itibari ile başlaması bekleniyor. Vatandaşların özellikle 12.00'den sonra dikkat etmesi gerektiğini açıklayan Meteoroloji, kar yağışının 15.00 itibari ile başlamasını bekliyor. Kötü hava şartlarının İstanbulluları etkilememesi için 7 bin personel ve bin 345 araç İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olacak kar yağışının saat 12.00'den sonra başlayacağını saat 15.00 itibari ile etkisini arttırarak devam edeceğini açıkladı. Kar yağışı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi alarm durumuna geçti. 7 bin personel ve bin 345 araç, kötü hava koşullarıyla mücadele için hazır bekliyor.



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"YARIN SABAH İLE ÖĞLE ARASI KRİTİK"

İstanbul'a bugün 15.00 itibariyle karın yağması bekleniyor. İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilisi, "Bugün öğleden sonrası için yağmur şeklindeki yağışın, öğleden sonra karla karışık yağmur şekline dönüşmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinden sonra İstanbul genelinde aralıklarla kar sağanakları şeklinde yağışlarımız sürecek. Kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde 5 santimetreye kadar örtü yapabilecek, kıyılarda örtü yapmasını beklemiyoruz. Bunun yanında kar yağışı, kuvvetli kuzey rüzgarlarıyla birlikte olacak. Şu andaki bilgilere göre, herhangi bir yoğunlaşma olmayacak. Yarın sabah ile öğle arası kritik bizim için. Sonrası için ciddi bir şey beklemiyoruz." diye konuştu.

AKOM UYARDI

Bugün en yüksek 6 derece olması beklenen hava sıcaklıklarının, gece -1 seviyesine düşeceği sanılıyor. Metrekareye 5 ile 18 kilogram yağış düşmesi tahmin edilirken yüzde 65 ila yüzde 95 seviyesinde nem oranı mevcut olacak. Yarın (Çarşamba) ise gündüz 5 derece olması beklenen hava sıcaklıkları gece 0 derece olacak. Sıcaklıkların gündüz 5 dereceye kadar yükselme beklentisi var. Yarın, metrekareye düşecek yağış oranının da 1 ila 3 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'un yüksek ve daha çok kuzey kesimlerinde yoğunlaşması beklenen kar örtüsünün, yer yer 5 santimetreyi bulması bekleniyor. Belediye, güvenlik, Karayolları ve ilgili diğer kurumların ekipleri hazır bekletilirken, vatandaşlardan don, buzlanma ve yoğun kar ihtimaline karşı trafiğin aksamaması için dikkatli olmaları istendi.

METEOROLOJİ'DEN 'KAR SAĞANAĞI' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün İstanbul için yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da 12.12.2016 Pazartesi günü yağmur şeklinde başlayan yağışın 13.12.2016 Salı günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği ve Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer 5 cm'ye kadar örtü yapabileceği bekleniyor. Kar yağışından ötürü meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

KAR SAĞANAĞI NEDİR?

Ani kuvvetli rüzgar ve sağanak hattıyla birlikte görülen orta veya yoğun şiddetteki kısa süreli kar yağışı.

İŞ ÇIKIŞINA DİKKAT!

Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün yayınladığı saatlik hava durumuna göre, saat 09.00-12.00 arasında sulu kar etkili olacak. Yoğun kar yağışı ise İstanbul'da saat 15.00'da bastıracak. İstanbullunun iş çıkış saatinde kar etkisini arttıracağını, kar yağışının etkisini arttırarak devam ettireceği belirtildi.

İBB'DE KAR ALARMI! 7 BİN PERSONEL HAZIR BEKLİYOR

Kar yağışı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de alarm durumuna geçti. Bu kapsamda 7 bin personel ve bin 345 araç kötü hava koşullarıyla mücadele için hazır bekliyor. Kar küreme araçları kentin 145 noktasında görev yapacak.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ KAR YAĞIŞINDA

Öğrenciler İstanbul'da kar yağışının beklenmesinin ardından okulların yarın tatil olup olmayacağını haberini merakla beklemeye başladılar. İstanbul'da akşam saatlerinde yağış durumuna göre olası bir tatil haberi gelirse sürekli güncellenen haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz..

THY SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan Türk Hava Yolları da bugün İstanbul Atatürk Havalimanı ile yurdun belirli bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta 20 tarifeli seferini iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmelerini istendi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi de (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü de yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bir dizi tedbir aldı.