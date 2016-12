İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul Hava Durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız bu günlerde İstanbullular kar ne zaman yağacak sorusunun cevabını düşünüyor. Sizler için İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorunun cevabını derledik. İstanbul'da da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, sıcaklıkların salı gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı, kuzey ve doğu kesimlerde ise yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Salı günü, kuzeybatı kesimlerden başlayıp hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin altına inecek hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği kaydedildi.

SALI GÜNÜ KAR VAR

Pazartesi günü, parçalı ve çok bulutlu, zamanla Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı aktarıldı.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE GÖRÜLECEK

Yurdun büyük bir bölümünde salı günü görülecek yağışların, doğu, zamanla da kuzey ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, rüzgarın öğle saatlerinden sonra batı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Açıklamada ayrıca hafta ortasından itibaren ülke genelinde soğuk havanın, kuzey ve doğu kesimlerde ise yer yer yoğun olmak üzere kar yağışının devam edeceği vurgulandı.

Soğuk hava ve özellikle kuzey ve doğu kesimlerde beklenen yoğun kar yağışı ile kuzey, iç ve batı kesimlerde etkili olacağı tahmin edilen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği, meteorolojik tahmin ve uyarıların takibinin önem taşıdığı belirtildi.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, Giresun, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.