İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 29 Aralık Perşembe İstanbul Hava Durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hava çok soğuk ve fırtına var. Meteoroloji, İstanbul için "kuvvetli kar yağışı" uyarısı yaptı. 18:00'de başlayacak yağışın 30 santim kar birikimine neden olacağı bilgisi sonrası AKOM alarma geçti. Yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı geldi. Açıklamada, saatteki hızı 90 Km'ye kadar çıkacak olan fırtına ve tipi şeklinde görülecek olan kar yağışının 30 santim kar birikimine neden olacağı bildirildi. Meteoroloji ise İstanbul için bugün akşam, yarın ve Cumartesi "kuvvetli kar yağışı" uyarısı yaptı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BAŞLADI

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı haberimizde. AKOM'un uyarısının ardından İstanbul'da dün akşamdan itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nda Maltepe'de Başıbüyük Orman yolu mevkiinde 13.00 sıralarında başlayan kar yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü. Ayrıca aşağılara inildikçe de karın yağmurla karışık yağdığı görüldü.

ÜLKEDE KAR ESARETİ YAŞANIYOR

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yüzünde çok sayıda ilde kar esareti yaşanıyor. Kar yüzünden yüzlerce karayolu ulaşıma kapanırken, 20 ilde ise okullar bir gün tatil edildi. İstanbul'da kar yağışı şu saatlerde başladı. Akşam saatlerinde etkisini gösterecek.

AKOM ALARMDA!

İstanbul'da beklenen kar yağışı için AKOM alarm seviyesine geçti. İstanbul'un çok sayıda noktasına karla mücadele ekipleri yerleştirilirken, AKOM yetkilileri yüzlerce kamera ile İstanbul'un her noktasını olumsuzluklara karşı 24 saat izlemeye alırken fırtına ve kar uyarısı yaptı.

KAR KALINLIĞI 30 CM

Dün akşam başlayan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağışlı hava yerini kara bırakıyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da 29 Aralık Perşembe ile 31 Aralık Cumartesi günleri arasında fırtına eşliğinde (30-90km/S) aralıklarla tipi şeklinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışları nedeni ile İstanbul'un farklı bölgelerinde 3 ila 30 cm aralığında kar birikimine neden olacağı tahmin ediliyor' denildi.

SAAT 18:00'DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışının bugün saat 18:00'de etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilieri yoğun kar yağışına karşı uyarı üstüne uyarı yaparken, kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 3 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.