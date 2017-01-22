İstanbul'a Kar Geri Geliyor!

İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yurdun büyük bölümünde kar yağışı olacak.

KAR GERİ GELİYOR

İstanbul, Ankara ve yurdun pek çok bölümüne yeniden kar yağışları geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre İstanbul'da salı günü yağmur, çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren kar yağışına dönecek. Ankara'da ise çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İstanbul'da kar yağışının pazar gününe, Ankara'da ise cumartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İşte 5 günlük hava tahmini:



