İstanbul'a Gitmek İsteyen Kaçak Göçmenler Bolu'da Yakalandı

Bolu'da polis ekiplerinin yaptıkları yol kontrolünde durdurulan bir otobüste, İstanbul'a gitmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 81 kaçak göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede İlçesi TEM otoyolu mevkii üzerinde yol kontrolü yapan polis ekipleri İstanbul istikametine giden bir otobüsü durdurdular. Otobüs içerisinde yapılan kontrolde yolcuların tamamının yabancı uyruklu olduğu ve Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Araç şoförü ve bir kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen 81 kişi otobüsle Bolu'ya getirilerek spor salonuna yerleştirildi. Şahısların sağlık kontrolü ve parmak izi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BOLU