İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi Yönetici ve Yazarları Hakkında "Pkk/kck,...
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 24...
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 24 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.