İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 2'si firari, 12'si tutuklu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 24 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.