İstanbul 24 Saat Açık Bir Kütüphaneye Daha Kavuştu

İstanbul, 7 gün 24 saat açık bir kütüphaneye daha kavuştu. Zeytinburnu Merkezefendi Şehir Kütüphanesi artık yedi gün 24 saat boyunca hizmet veriyor. 50 bin tematik kitabın yer aldığı kütüphanede çay, çorba ve kahvenin ücretsiz olarak ikram ediliyor.



Geçtiğimiz sene Zeytinburnu Belediyesi tarafından Merkezefendi'de hizmete açılan Şehir Kütüphanesi, sessiz sakin konumu ve alışagelmişin dışında hizmetleriyle kısa sürede kitapseverlerin uğrak noktası oldu. Çay, çorba ve kahvenin ücretsiz olduğu kütüphanede artan ilgi sebebiyle kütüphanenin 7 gün 24 saat açık olmasına karar verildi."



115 kişilik kütüphaneyi, üniversite ve kurs sınavlarına hazırlanan öğrenciler dışında araştırma yapmak ve kitap okumak için de birçok vatandaş ziyaret ediyor. Bin 100 raf kapasiteli kütüphanede şu an için 21 bin tematik kitap bulunuyor.



Çay, çorba, kahve, fotokopi ve internet ücretsiz



Okuyucuların 10 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı ve fotokopi hizmetinden yararlanabildiği kütüphanede kablosuz internetten de faydalanmak mümkün.



Seminer, söyleşi ve tanıtım için 68 kişilik konferans salonunun yaptırıldığı kütüphanenin en üst katında ise cihannüma benzeri 360 derecelik seyir kulesi bulunuyor. Zeytinburnu'nun izlenebildiği seyir kulesinde aynı zamanda fikir meclisleri de gerçekleştiriliyor. Otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama, e-yayın bulma ve bilgilendirmenin yapılabildiği kütüphanede mayıs ayı itibariyle dileyen okuyucu 15 günlüğüne 2 adet ödünç kitap alabilecek.



Üçüncü yaşam alanı



1500'lü yıllardan kalma Şeyh Çelebi ve İsmail Dede Efendi'nin şiirlerini bestelediği Yenikapı Mevlevihanesi, hafta sonları tasavvuf ve Türk sanat müziğinin icra edildiği Nağmedar ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin tam ortasında kalan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi, farklı mimarisi, eşsiz sakin ortamı, ücretiz hizmetleri ve 24 saat açık olmasıyla şimdiden dünyanın en ilginç kütüphanelerinden biri olmaya aday durumda. - İSTANBUL