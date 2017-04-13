Turkish Culinary Academy ile "Istakoz ve Sosları" eğitimi başlıyor.



İlk başlarda fakirlerin ve kölelerin yemeği olan Istakoz bir devrim gerçekleştirerek sofrasını değiştirdi bu değişimin nasıl gerçekleştiğini TCA'da Istakoz'a soruyoruz !!!



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı :



- Istakoz temizleme teknikleri



- Pişirmeye hazırlık



- Pişirme teknikleri



- Sıcak Tereyağ Sos yapımı



- Hardallı Yumurta Sos yapımı



- Kavrulmuş Badem



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 14.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00



Kategori : Istakoz ve Sosları



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır