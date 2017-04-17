İşsizlik Yüzde 13 ile Yedi Yılın En Yükseğine Çıktı (2)

Türkiye genelinde işsizlik, Aralık, Ocak, şubat aylarını kapsayan Ocak döneminde yüzde 13 ile, 2010 yılı Şubat ayındaki yüzde 13.5'ten sonra en yüksek düzeye çıktı, resmi işsiz sayısı da 4 milyona dayandı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı da 2017 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişiile 4 milyon sınırına dayandı.



Tarım dışı işsizlik yüzde 15'i aştı



TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 1.9 puanlık artış ile yüzde 13'e yükselirken, sanayileşmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen "tarım dışı işsizlik" de, 2.2 puanlık artış ile yüzde 15.2'e tırmandı.



Bu dönemde genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5.3 puanlık artış ile yüzde 24b5 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2.0 puanlık artış ile yüzde 13.3 düzeyine çıktı.



İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 397 bin kişi artarak 26 milyon 672 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 44.8' indi.



Sanayi ve inşaatın istihdamdaki payı azaldı



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 81 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 317 bin kişi arttı.



İstihdam edilenlerin;



yüzde 18.3'ü tarım,



yüzde 19,8'i sanayi,



yüzde 6,5'i inşaat,



yüzde 55,4'ü



ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı değişim göstermezken, sanayi sektörünün payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 0.2 puan azaldı. Hizmet sektörünün payı ise 0.6 puan arttı.



İşgücüne katılma oranı yüzde 51.5



İşgücü 2017 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 93 bin kişi artarak 30 milyon 658 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 51,5 olarak gerçekleşti.



Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.7 puanlık artışla yüzde 71.5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32 olarak gerçekleşti.



Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 111 bin, sanayi sektöründe 9 bin, inşaat sektöründe 13 bin, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı.



(Tablo - Grafik) - İstanbul