İşsizlik Yüzde 13 ile Yedi Yılın En Yükseğine Çıktı

Türkiye genelinde işsizlik, Aralık, Ocak, şubat aylarını kapsayan Ocak döneminde yüzde 13 ile, 2010 yılı Şubat ayındaki yüzde 13.5'ten sonra en yüksek düzeye çıktı, resmi işsiz sayısı da 4 milyona dayandı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı da 2017 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişiile 4 milyon sınırına dayandı.



Tarım dışı işsizlik yüzde 15'i aştı



TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 1.9 puanlık artış ile yüzde 13'e yükselirken, sanayileşmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen "tarım dışı işsizlik" de, 2.2 puanlık artış ile yüzde 15.2'e tırmandı.



Bu dönemde genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5.3 puanlık artış ile yüzde 24b5 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2.0 puanlık artış ile yüzde 13.3 düzeyine çıktı. - İstanbul