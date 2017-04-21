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İşsizlik Sigortası Fonunda 'İstihdam' Düzenlemesi
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İşsizlik Sigortası Fonunda 'İstihdam' Düzenlemesi

İşsizlik Sigortası Fonunda istihdamı artırıcı tedbirler için ayrılan oran 2017 ve 2018 yılları için yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonunda 'İstihdam' Düzenlemesi

İşsizlik Sigortası Fonunda istihdamı artırıcı tedbirler için ayrılan oran 2017 ve 2018 yılları için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlar Kurulu kararına göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak amacıyla kullanılması öngörülen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2017 ve 2018 yılları için yüzde 50'ye çıkarıldı. - İSTANBUL

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