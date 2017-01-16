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İşsizlik Oranı Ekimde Arttı
16 Ocak 2017 Pazartesi 10:07
İşsizlik oranı ekimde 1,3 puanlık artış ile %11,8 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı ekimde 1,3 puanlık artış ile %11,8 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak:
Dunya.com
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