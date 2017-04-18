İşsizlik Nedeniyle Kayıp Nesil Olmaya Aday Avrupalı Gençler

Avro bölgesinde genç işsizlik oranı yıllar geçtikçe daha fazla artıyor. Son 8 yılda yüzde 19 ve 25 arasında değişen sayılar İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde yüzde 40'a ulaşmış durumda.



ABD 2008 yılında kötü bir ekonomik bunalım yaşamasına rağmen genç işsiz oranı şu anda yüzde 10'un altında. Ancak Avrupa küresel bunalımdan kurtulmak için daha fazla çabalamak durumunda. Son yıllarda artan işsizlik nedeniyle çoğu Avrupalı genç, iş için başka ülkelere göç etmeye başladı.



İş ve yaşam kalitesi nedeniyle problemler yaşayan gençlerle CNN Money bir röportaj gerçekleştirdi.



İtalya'da yaşayan Edda Ferrara, bir yıl önce hastanelerde çalışmayı hayal ederken şimdilerde ara sıra bebek bakıcılığı yaparak ailesine bakıyor. Ailesinin çok emek verdiğini ifade eden Ferrara bürokrasi ve isteksizliğin kendisini ve arkadaşlarını İtalya'da iş bulmak konusunda zorluğa soktuğunu anlatıyor.



İtalya'da şu anda genç işsizlerin oranı yüzde 35.



Yaşadığı ekonomik krizin üstesinden gelemeyen Yunanistan'da oto tamircisi olarak eğitim alan Stelios Qerimaj, beceri isteyen ve kolay iş bulma imkanı sunan mesleğine rağmen iş bulamıyor. Girdiği işlerde çoğu zaman birkaç ay sonra atıldığını ifade eden Qerimaj garsonluk yaparak ve inşaatlarda çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor.



Yunanistan'da şu anda genç işsizlerin oranı yüzde 48.



Portekiz'de bir mühendis olan Lourenco ise bir makine mühendisi olmasına rağmen iş bulamadığı için şikayetçi.



Ailesi ile birlikte yaşayan Lourenco, hükümetin uyguladığı politikaların maaşların düşmesine yol açtığını savunuyor.



Portekiz'deki genç işsiz oranı yüzde 25.



Madrid'teki yarı zamanlı garsonluk işini kısa süre önce bırakan Del Valle Ortiz, "Finansal krizler geçtikten sonra insanlar istihdam için daha fazla fırsat olacağını söyledi, bunun gerçek olacağını sanmıyorum" diyor.



Ortiz bir çevre mühendisi. Ayrıca yüksek lisans eğitimi de bulunan genç kadın her gün iş bulmak için saatlerini harcadığını ifade ediyor. Bu nedenle iş bulabilmek için İrlanda ya da Danimarka'ya taşınmayı düşündüğünü belirtiyor.



Ortiz "Şirketler giriş seviyesi bir iş için çok fazla iş tecrübesi istiyor, ancak bize tecrübe fırsatı vermiyorlar ve iş piyasasına giremiyoruz" diyor.



İspanya'da genç işsizlik oranı ise yüzde 42.