İşsizlik Maaşına Zam Yapıldı mı? İşsizlik Maaşına Ne Kadar Zam Yapıldı?

İşsizlik maaşına zam yapıldı mı, işsizlik maaşına ne kadar zam yapılacak sorularınınc evapları haberimizde. Asgari ücrete ortalama yüzde 8 zam geldi. Böylece asgari ücret net 1404, brüt 1777 TL oldu. Asgari ücrete zam yapılması, işsizlik maaşının üst ve alt limitlerinin de yükselmesine neden oldu. İşsizlik maaşı hesaplanırken, son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Ancak kendi brüt maaşını ne kadar olursa olsun, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Alt limit ise brüt asgari ücretin yüzde 40'ı olarak belirlendi.

İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM YAPILDI

İşsizlik maaşına zam yapıldı. Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücretin 1404 lira olduğunu açıkladı. Öte yandan Müezzinoğlu, bu yıl zammın iki kademeli değil tek kademeli olacağını da söyledi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler AGİ'ye (Asgari Geçim İndirimi) çevrildi. 2017 AGİ zammı ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir? Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun asgari ücret açıklamasından sonra gözler Asgari Geçim İnidirimi'ne çevrildi. 2017 için net asgari ücretin 1404, brüt ücretin ise 1777 lira olduğunu açıklandı. Bilindiği gibi AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÜCRETLERİ

EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NE KADARDI?

Asgari ücrete yapılan zammın ardından evli, çocuklu ve eşi çalışan veya çalışmayan çalışanların maaşına yansıyacak AGİ tutarı şu şekilde olmuştu;

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir.

Asgari geçim indirimi, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabın gerçek kişiler yararlanabilir. Asgari geçim indirimini şirketlerin ödememesi gibi bir durum söz konusu değildir, çünkü bu durum devletle çalışan kişi arasında bir durumdur burada şirket sadece aracı görevi üstlenir.

Asgari geçim indiriminin tutarının belirlenmesinde çalışanın beyanı esas alınır. Ve sorumluluk beyanı esas eden çalışana aittir. Yanlış beyan edilmesi durumunda yersiz ödenen Asgari geçim indirimi tutarı yasal faizi ile birlikte çalışandan alınır.

( Örneğin evli ve eşi çalışan bir şahıs beyanında evli olduğunu eşinin çalışmadığını bildirirse ödenecek AGİ tutarı artacaktır ve asgari geçim indirimi ödemesi bu tutar üzerinden yapılacaktır. Daha sonradan bu durumun ortaya çıkmasında fazla yapılan ödemeler beyan eden şahıstan faizi ile birlikte geri alınır )

Asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş, işyerindeki işçi sayısına bakılmadan ve tüm çalışanlara durumlarına göre ( Bekar, Evli, Eşin çalışıp çalışmadığına göre, çocuk sayılarına göre ) farklı tutarlarda yapılması gereken bir ödemedir.









