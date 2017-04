İşsiz kalınca ailesiyle birlikte mantıcı açtı



MARDİN - Mardinli Vehbi Arı, bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle şirketi küçülme yoluna gidince 48 yaşında işsiz kaldı. Umutsuzluğa kapılan, evli ve 3 çocuk babası Arı, annesi ve eşinin desteği ile mantı işine girerek yeni bir hayatın kapılarını araladı.

Mardinli Vehbi Arı, ihracat işleri yapan bir şirkette kalite kontrol uzmanı olarak çalışırken, bölgede yaşanan terör olaylarının etkisiyle şirketi küçülme yoluna gitti. Emekliliğine 2 yıl kala işten çıkarılan Arı, 48 yaşında işsiz kalmanın verdiği umutsuzlukla bocaladı. Eşinin işsiz kalmasıyla ona nasıl yardımcı olabileceğini düşünen Hatice Arı, Trabzon'da mantı işi yapan bir arkadaşının tavsiyesiyle kolları sıvadı. Arkadaşlarından aldıkları tarifle kendilerini bir anda mantı işinde bulan Arı çifti, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'ne bir mantı dükkanı açtı. Bu duruma düşen diğer çiftlere de örnek olan Arı çifti beraber bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Eşimin önerisiyle umutlarımız yeşerdi"

İşsiz kalınca umutsuzluğa kapıldığını ve eşinin önerisiyle ümitlerinin yeşerdiğini kaydeden Vehbi Arı, şunları kaydetti:

"Bu yaştan sonra artık beni kimsenin işe almayacağını düşünüyordum ki gerçekten de öyle. Hayata bir şeyler katmayı da seviyoruz. Daha önce yapmış olduğum inspektörlük işinde insanların hayat standartlarına bir şey katmak gerçekten bana büyük bir zevk veriyordu. Mardin'e baktık. Mardin'de ciddi şekilde mantı yapan bir işyerinin olmadığını fark ettik. Her yerde dönerci, kebapçı var. Eşimin yıllardır bu işi yapan Trabzonlu bir arkadaşı var. Yıllardır mantı işiyle uğraşıyor. Eşime bu fikri verdi. Sonra bu işi yapmaya karar verdik. Bu işi yaparken de meslekten kalan kemikleşmiş bir bakış açımız vardı. Üretmiş olduğumuz mantı, köfte, hamburger ve diğer ürünlerin tümü el yapımıdır. Kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Bütün yük bayanların omzunda. Mantıyı onlar yapıyor, hamuru onlar yoğuruyor. Annem, eşim ve arkadaşımın eşi yapıyor. Onlar yoruluyor. Kalite konusunda o kadar iddialıyız ki tarım il müdürlüğünden gelip kontrol etsinler, etin kalitesi olsun, ürünlerin yapılışı olsun kaliteden ödün vermiyoruz. Hamurun da bile köy yumurtası kullanıyoruz. Bir kez buraya gelip mantımız tadına bakan, iki gün sonra yanında birileriyle daha geliyor. Bu da kalite ve lezzetin olduğunu gösteriyor. Üretmiş olduğumuz bir üründen övgüyle bahsetmeleri, beğenmeleri bize en büyük mutluluktur" dedi.

"Kitabı okuyup getirene yüzde 20 indirim"

İkinci katta bir kitaplık kurduklarını ekleyen Vehbi Arı, "Gelip oradan bir kitap alan ve okuduktan sonra getiren müşterilerimize de yüzde 20 indirimimiz var. Çayını içerken birkaç sayfa çevirmelerini arzu ediyoruz. Biz de okumayı seviyoruz. Okumak toplumumuzun ufkunu, kültürünü bakış açısını değiştiriyor. Hayatı irdelemeyi öğretiyor. Hayat öyle bir şey ki inişli çıkışlıdır. Hayatta olduğumuz müddetçe virajlar hiçbir zaman bitmeyecektir. 48 yaşımın vermiş olduğu bir umutsuzluk başlamıştı. Şu an birkaç dişimiz mutluluktan gözüküyor" diye konuştu.

"Eşimle beraber bir şeyler üretmek daha güzel"

El ele verip eşiyle beraber çalıştıklarını anlatan Hatice Arı, "Severek yapıyoruz. Eşimle beraber çalışmak, birlikte bir şeyler üretmek daha güzel. Kadınlar, hayat mücadelesinden korkmasınlar. Kadınlar isterse her şeyi yapabilirler. Üstesinden gelinmeyecek hiçbir sıkıntı yoktur" ifadelerini kullandı.

