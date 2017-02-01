İşsiz Kalan Kamyoncular Lastik Yaktı

BOLU'da faaliyet gösteren çimento fabrikasının, nakliye işini kendi bünyesindeki bir lojistik firmasına vermesi üzerine işsiz kalan 120 kamyoncu, fabrikanın önünde eski lastikleri yakarak protestoda bulundu.



Çaydurt Köyü mevkisinde kurulu bulunan OYAK grubuna bağlı Bolu Çimento Fabrikası, yıllardır nakliye işini yürüten Çaydurt ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile anlaşmasıni bitirdi. Fabrika, nakliye işini kendi grubuna bağlı bir lojistik firmasına verdi. Kooperatife üye 120 kamyoncu, işsiz kalmaları üzerine eylem yaptı. Fabrika önünde toplanan kamyon şoförleri, eski lastikleri ateşe vererek protestoda bulundu.



Bolu Çaydurt ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İrfan Ünal, curuf nakliyesinin ellerinden alındığını söyleyerek, "İşimizi, OYAK grubunun yan kuruluşu olan bir lojistik firmasına verdiler. Biz bu yörenin insanıyız ve bu işi afaki fiyatlarla yapmıyoruz. Fiyatlarımız minimum düzeyde ve dip fiyatlar. Mağduruz ve sesimizi duyurmak için bu eylemi yapıyoruz. Bu eylemimiz ses getirene kadar devam edecek. Bu olay nedeniyle 120 kişi işsiz kaldı" dedi.



Köroğlu Gençlik Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Alan ise "Dışarıdaki firmaya iş veriliyor ve haliyle buradaki nakliyeci arkadaşlar işsiz kalıyorlar. Sen geldin Çaydurt'un göbeğine fabrikanı oturttun, buranın külünü ve tozunu buranın insanına yutturdun. Bu işin doğasında bu var kızmıyoruz. Ama sen bu topraklardan ve insanlardan kazanç elde ediyorsan bu toprakların çocuklarına sahip çıkacaksın. Buraya yabancı nakliye firması giremez" diye konuştu.



Kamyoncular, açıklamaların ardından olaysız dağıldı. - Bolu