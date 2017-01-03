İsrailli Siyasetçilerin Rüşvet ve Yolsuzluk Skandalları





İsrail'de tanınmış siyasetçilerden birinin adı daha rüşvet ve yolsuzluk skandalına bulaştı.



Bu kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı ve görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.



İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Başbakan Netanyahu'nun yüz binlerce Dolarlık hediye ve rüşvet aldığı yönündeki bilgilerin doğrulandığını ve polisin soruşturmayı Amerikalı iş adamı Ronald Lauder'ın ifadelerine dayandırdığını yazdı.



Lauder, Netanyahu'ya lüks bir takım elbise hediye ettiğini ve oğlu Yair'in yurt dışı gezisini finanse ettiğini itiraf etse de polis Lauder'in, Netanyahu'ya söylediğinden daha yüklü miktarda hediyeler verdiğini düşünüyor.



Kudüs'teki resmi konutunda 3 saat boyunca savcıya ifade veren Netenyahu, iddiaları kabul etmedi.



Netanyahu ise soruşturma başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Basında, televizyon kanallarında ve muhalefet kanadında kutlama haberleri yapıldığını duyuyoruz. Kutlama yapmadan önce bekleyin. Polis soruşturmadan hiçbir sonuç elde edemeyecek. Siz bu iddialarınıza, biz ise İsrail'i yönetmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Benyamin Netanyahu 2001'de seçim kampanyaları boyunca Fransız iş adamı Arnaud Mimran'dan 1 milyon Doları aşkın bağış aldığını da reddetmişti. Ancak Fransa'da dolandırıcılıktan 8 yıl hapis cezası ve 283 milyon para cezasına çarptırılan Mimran ise İsrail'deki bir televizyona yaptığı açıklamada 1 milyon Dolarlık makbuzun hala elinde olduğunu açıklamıştı.



Video by JerusalemOnline



İsrail'de savcılık Kasım 2016'da da Almanya'dan sipariş edilen nükleer başlıklı füze taşıma kapasitesine sahip üç denizaltı ve bir donanma gemisiyle ilgili yolsuzluk soruşturması başlatmıştı.



İsrail 1.3 milyar dolar değerinde 3 denizaltı için Almanya ile anlaştı.Almanya ayrı 1 denizaltıyı da gelecek yıl israile teslim edecek. pic.twitter.com/JhaHZjRFnX— RhnMcls[ 3 ]•••[ 1]• (@alpkaanodabas) 22 octobre 2016



Yapılan alımda başbakanın avukatı David Şimron'un sözleşmede aynı zamanda tedarikçi taraf olan Alman ThyssenKrupp Marine Systems şirketini de temsil ettiği ortaya çıkmıştı.



Ocak 2016'da ise Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu suçlu bulundu. 7 saat sorgulanan Bayan Netanyahu, Kudüs'teki başbakanlık konutu için alınan bahçe mobilyalarını kendi yazlığındakilerle değiştirmekle suçlandı. Ancak Netanyahu, kendi mobilyalarının tamirata ihtiyacı olduğu için geçici bir dönem bunları kullanacaklarını ve herhangi bir ihlalin olmadığını savundu.



.Jerusalem_Post: Sara Netanyahu's Appeal REJECTED https: //t.co/9nRqZucxhk Guardian JTANews NyTimes BarakRavid— Lorrie Cellini (@LCellini) 2 janvier 2017



İsrail eski başbakanı Ehud Olmert de 1993-2003 yılları arasında belediye başkanıyken rüşvet aldığı gerekçesiyle Şubat 2016'da 18 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.



Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron ise 2003-2004 yıllarında görev süresince iki oğlunun da yer aldığı yolsuzluk iddiaları



Auteur: euronews-tr



Tags: İsrail yolsuzluk İsrailli İsrail siyaseti skandalları Bozulma Benyamin Netanyahu siyasetçilerin rüşvet Gepost: 03 januari 2017