İsrailli Diplomat Filistin Yanlısı İngiliz Milletvekillerine Kumpas Planlarını Anlatırken Gizli...





İsrail'in Londra büyükelçiliğinde görevli bir diplomat, Yahudi yerleşimlerini eleştiren İngiliz parlamenterleri itibarsızlaştırma planlarını anlatırken gizli kameraya yakalandı.



Bir İngiliz bürokratla restoranda buluşan Shai Masot adındaki diplomatın özellikle İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ı hedef aldığı görülüyor.



Al Jazeera muhabirinin kaydettiği görüntülerde Masot ayrıca İngiltere Dışileri Bakanı Boris Johnson için "tecrübesiz" ve "budala" ifadelerini kullanıyor. Ancak Masot, Johnson'un "İsrail ile ilgili sağlam bir duruşu" olduğunu vurguluyor.



İsrail'in Londra Büyükelçisi Mark Regev, ekim ayında kaydedildiği belirtilen görüntülerden dolayı özür dilerken, söz konusu diplomatın görevine kısa süre içinde son verileceğini duyurdu.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise büyükelçiliğin özür açıklamasına atıfta bulunarak diplomatın ifadelerinin İsrail devletinin resmi görüşlerini yansıtmadığını belirtti.



Diğer yandan Masot'un konuştuğu İngiliz bürokratın görüntülerin medyada yer almasının ardından görevinden istifa ettiği bildirildi.



Auteur: euronews-tr



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